Stars Demi Lovato: Sie hat Jordan Lutes geheiratet!

Demi Lovato and Jutes (AKA Jordan Lutes) - April 2023 - Celebrity Ski & Smile Challenge -Utah -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin ist unter der Haube: Sie hat ihrem Partner das Jawort gegeben.

Demi Lovato hat Jordan Lutes in einer romantischen Zeremonie in Kalifornien geheiratet.

Die 32-jährige Popsängerin gab ihrem Partner am Sonntag (25. Mai) das Jawort und schritt in einem maßgeschneiderten Kleid von Vivienne Westwood zum Altar, bevor sie sich für den glamourösen Empfang umzog.

Im Interview mit dem ‚Vogue‘-Magazin verriet die Schauspielerin: „Ich bin schon lange ein Fan von Vivienne Westwoods Designs. Als ich überlegt habe, welchen Kleidungsstil ich wollte, kam ich immer wieder auf Viviennes Entwürfe zurück – insbesondere, wie die Silhouetten die Kurven des Körpers betonen und wie sie Korsetts einsetzt.“

Demi schwärmte: „Wir konnten nicht nur auf dieser [ursprünglichen] Inspiration aufbauen, sondern auch Details hinzufügen, die dieses Kleid für mich ganz besonders machen. Ich liebe einfach alles an diesem Kleid.“

Für den Gang zum Altar trug die ‚Camp Rock‘-Darstellerin ein schulterfreies Seidenkleid. Später wechselte sie zu einem weiteren Kleid – einer elfenbeinfarbenen Robe aus Seidensatin, das komplett mit Perlen besetzt war.

Über Kleid Nummer zwei sagte sie: „Beim Empfangskleid wurde so viel Wert auf Details gelegt. Die Perlverzierungen und die Drapierung sind so ein besonderes Element, und jede einzelne Perlenreihe wurde von Hand, eine nach der anderen, angebracht.“

Die Hochzeit des Paares folgte auf ein intimes Probe-Dinner am Samstagabend (24. Mai) im Kreis der engsten Freunde und Familie. Demi und Jordan sind Berichten zufolge seit 2022 zusammen und haben sich 2023 verlobt.

Zum Valentinstag hatte die ‚Confident‘-Interpretin ihrem Partner eine süße Liebeserklärung gemacht und ihre Vorfreude auf die Hochzeit zum Ausdruck gebracht. „Die letzten drei Jahre waren die besten meines Lebens, und dafür habe ich dir zu danken“, schrieb sie auf Instagram. „Ich bin verrückt nach deinem Herzen, deiner Liebe und deinem Licht. Ich kann es kaum erwarten, mit dir alt zu werden und gemeinsam eine Familie zu gründen.“