Demi Lovato: So rührend gratuliert sie ihrem Freund zum Geburtstag

Demi Lovato ist durch die Hölle gegangen, wie sie selbst sagt. Doch nun scheint sie ihr persönliches Happy End gefunden zu haben. Noch vor Kurzem sah ihr Leben ganz anders aus: Drogen, Depressionen und Selbstzweifel bestimmten ihr Leben.

Vor knapp zwei Jahren überlebte sie nur knapp eine Heroin-Überdosis, machte einen Drogenentzug und kämpfte sich danach Stück für Stück zurück ins Leben. Auf dieser Reise lernte sie ihren aktuellen Freund Max Ehrich kennen, der ihr nicht mehr von der Seite weicht.

Haben sie sich verlobt?

Nun rührt Demi Lovato (27) das Netz mit einer extrem süßen Liebesbotschaft zum 29. Geburtstag von ihrem Max. Es scheint, als habe sie ihn ihm ihren Seelenverwandten gefunden. „Mit dir zusammen zu sein, bringt so viel Spaß in mein Leben. Wir benehmen uns wie die letzten Vollidioten und es ist uns total egal, ob wir uns damit vor anderen blamieren! Meine Zeit mit dir verbringe ich ungeschminkt und im Badeanzug. Ich fühle mich bedingungslos geliebt und akzeptiert.“

Dieses Gefühl habe sie so nie zuvor erlebt, verrät die nur 1,61m kleine Schauspielerin und Sängerin ihren knapp 86 Mio. Followern. „Ich kann weder das, noch dich, wirklich erklären, du unbeschreiblicher, wunderschöner Mann. Du bist innerlich und äußerlich atemberaubend schön. Du bist so ein positiver Lichtstrahl in meinem Leben (…) Auf die Zukunft, Baby. Ich liebe dich.

Zu den durchaus bewegenden Zeilen postete Demi mehrere intime Schnappschüsse der beiden und ihre Fans sind aus dem Häuschen: „Ihr seid so süß zusammen! Wegen euch bekomme ich mein Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht. Happy Birthday!“ Ein anderer Fans schreibt: „Leute, wartet mal: Sie sieht aus als sei sie verlobt. Vielleicht ist das hier das Zeichen.“

Tatsächlich gibt es schon länger Verlobungsgerüchte um die beiden. Allerdings wurden die bisher weder von Demi noch von Max bestätigt oder dementiert.