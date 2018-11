Demi Lovato: So will sie nach der Reha in L.A. leben

Mittwoch, 7. November 2018 20:26 Uhr

Demi Lovato will nach ihrer Entlassung aus der Reha offenbar nicht gleich wieder zu ihrem vorherigen Lebensstil zurückkehren. Stattdessen möchte sie teils betreut wohnen.

Demi Lovato will nach ihrem erfolgreichen Drogenentzug gleichermaßen in ihrem L.A.-Eigenheim und in einer speziellen Wohneinrichtung leben. „TMZ“ zufolge hat sie Sängerin das Bedürfnis, intensiv Zeit im betreuten Wohnen für Suchtkranke zu verbringen, nämlich drei Tage wöchentlich. Dort habe sie Berater und Menschen, die sie verstehen und mit denen sie ihre Erfahrungen teilen kann. Gleichzeitig wolle sie aber sukzessive in ihr normales Leben zurückkehren und daher an vier Tagen pro Woche in ihren eigenen vier Wänden wohnen.

Regelmässig Sport

Zu ihrer Lebensroutine sollen auch regelmäßige Besuche im Fitnessstudio sowie Jogging stehen. Ein Suchtberater steht ihr Tag und Nacht zur Seite – angesichts ihrer fast tödlichen Überdosis eine scheinbar unumgängliche Maßnahme. Daneben nimmt sie auch weiter an Treffen der Anonymen Alkoholiker teil.

Lovato war erst am vergangenen Wochenende wieder in L.A. gesichtet worden. (CI)