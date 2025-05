Stars Demi Lovato und Jutes wollen bald heiraten

Teen Vogue Summit 2024 - Demi Lovato - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2025, 11:00 Uhr

Die 'Cool For The Summer'-Interpretin und ihr Partner wollen offenbar schon Ende des Monats heiraten.

Demi Lovato und Jutes wollen offenbar bereits Ende des Monats heiraten.

Wie unter anderem ‚TMZ‘ berichtet, sollen die ‚Cool For The Summer‘-Interpretin und ihr Partner aktuell mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken. Die Vermählung soll demnach am US-amerikanischen Memorial Day, der dieses Jahr auf den 26. Mai fällt, stattfinden. Genauere Details zur baldigen Hochzeit sind allerdings noch nicht bekannt. Demi und Jutes hatten ihre Verlobung im Dezember 2023 bekanntgegeben.

Über ihre Liebe zu Jutes sagte die 32-Jährige bereits vor einer Weile, dass es sich um eine „Beziehung voller gegenseitiger Unterstützung“ handele. ‚Us Weekly‘ gegenüber erklärte Demi: „Ich glaube, in einer Beziehung voller gegenseitiger Unterstützung zu sein, ist so schön, denn egal welche Projekte wir zusammen starten, ich weiß, dass mein Partner mich immer unterstützen wird.“ In der Vergangenheit hatte Demi mehrfach mit psychischen Krankheiten zu kämpfen. Unter anderem litt die Sängerin an einer bipolaren Störung, Depressionen und Angstzuständen. Seit einigen Jahren sei ihr bewusst, dass der Schlüssel zu einer gesunden Psyche ein gesunder Körper sei. Sie erklärt: „Man muss die Balance in allem, was man tut, finden.“