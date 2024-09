Stars Jesse Metcalfe: Spaß am ‚Desperate Housewives‘-Set Jesse Metcalfe hatte einen „absoluten Riesenspaß bei der Arbeit mit Eva Longoria“ an ‚Desperate Housewives‘. Der 45-jährige Schauspieler spielte in der erfolgreichen TV-Serie die Rolle des John Rowland, Evas Liebhaber auf der Leinwand, und Jesse hat immer noch gute Erinnerungen an die Arbeit mit der Schauspielerin – trotz ihrer „peinlichen“ Sexszenen. Er erzählte ‚Us Weekly‘: […]