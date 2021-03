Demi Moore feiert den Geburtstag von Ex-Mann Bruce Willis

Bruce Willis und Demi Moore waren von 1987 bis 2000 verheiratet. (ncz/spot)

20.03.2021 15:12 Uhr

Schauspieler Bruce Willis hat am 19. März seinen 66. Geburtstag gefeiert. Ex-Frau Demi Moore gratulierte mit einem Familienfoto. Die Schauspielerin nennt ihren Ex-Mann "einzigartig" und sagt, sie sei "dankbar für ihre Patchwork-Familie".

US-Schauspieler Bruce Willis („Stirb langsam“) hat am 19. März seinen 66. Geburtstag gefeiert. Demi Moore (58) gratulierte ihrem Ex-Mann mit einem Instagram-Post, in dem sie betont wie gut die Beziehung der ehemaligen Partner zueinander ist. „Alles Gute zum Geburtstag, BW!“, schreibt die Schauspielerin zu einem Instagram-Foto, das Willis und Moore mit ihren Töchtern Rumer (32), Scout (29) und Tallulah (27) sowie deren Partner zeigt. „Ich bin so dankbar, diese drei wunderschönen Mädchen mit dir zu teilen und für unsere Patchwork-Familie.“

Demi Moore und Bruce Willis waren zwischen 1987 und 2002 verheiratet und sind nach ihrer Scheidung enge Freunde geblieben. Sie verbrachten sogar die ersten Monate des Corona-Lockdowns 2020 miteinander. Willis ist inzwischen in zweiter Ehe mit Emma Harding (42) verheiratet, mit der er zwei Töchter (*2012 und *2014) teilt.