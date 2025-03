Stars Demi Moore: Herzergreifende Geburtstagsbotschaft für Bruce Willis

Bang Showbiz | 20.03.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin teilte eine liebevolle Nachricht an ihren Ex-Mann.

Demi Moore hat eine herzergreifende Geburtstagsnachricht an ihren Ex-Mann Bruce Willis veröffentlicht.

Der ‚Stirb Langsam‘-Darsteller leidet seit einigen Jahren an frontotemporaler Demenz, einer seltenen Form der Krankheit, die vor allem jüngere Patienten betrifft und zu Verhaltensänderungen und Kommunikationsschwierigkeiten führt. Am Mittwoch (19. März) feierte Willis seinen 70. Geburtstag und seine einstige Partnerin veröffentlichte zu diesem Anlass eine Reihe von Fotos, die den Hollywoodstar zusammen mit seinen Töchtern Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31) zeigen. Unter die Schnappschüsse schrieb Demi, die sich im Jahr 2000 nach 13 Jahren Ehe von Bruce scheiden ließ: „Alles Gute zum Geburtstag, BW! Wir lieben dich!“

Bruces Ehefrau Emma Heming Willis forderte die Fans ihres Mannes derweil dazu auf, ihm zahlreiche Geburtstagsgrüße zu schicken. Sie schrieb auf Social Media: „Heute hat Bruce Geburtstag und wenn ich etwas weiß, dann, dass es keine großartigeren Fans gibt als Bruces Fans. Also überschüttet ihn heute mit Liebe – er wird es spüren, das schwöre ich euch. Ihr seid eine starke Truppe. Ich liebe es wie ihr euch für ihn einsetzt und ich bin so dankbar, dass er euch hat.“