Demi Moore: Mit 58 Jahren in absoluter Topform

16.07.2021 20:15 Uhr

Demi Moore kann niemand was vormachen - die 58-Jährige (!) präsentierte sich auf Instagram jetzt in einem knappen, schwarzen Bikini und haut damit alle vom Stuhl.

Unfassbar, dass diese Frau 58 Jahre alt ist! Demi Moore hat gerade zwei Fotos von sich in einem schwarzen Bikini auf Instagram gepostet – eines ein Spiegel-Selfie und das andere eine Aufnahme am Meer.

Selbstbewusst knipste sich der Hollywood-Star in dem Zweiteiler mit Brille und offenen Haaren und präsentiert dabei eine atemberaubende Figur. Flacher Bauch, volles Dekolleté und zart gebräunte Haut – die hat sich richtig gut gehalten!

Es hagelt Komplimente

Ein weiteres Foto in Moores Galerie zeigt sie anscheinend beim Relaxen am Meer, der Hintergrund zeigt strahlend blaues Wasser und eine atemberaubende Urlaubs-Aussicht. Neid! Zu dem Bild schrieb sie übrigens: „Ein weiterer Tag im Paradies!“ In den Kommentaren hagelte es nur positives Feedback. „Wie kann man so wunderschön sein?!“ schrieb Schauspiel-Kollegin Carolina Ferraz. Ein anderer schrieb: „Du bist atemberaubend!!!!“

Bademoden-Shooting mit ihren Töchtern

Die Bilder sind nur ein paar aus einer ganzen Reihe von Bademoden-Schnappschüssen, die die Schauspielerin in der vergangenen Woche auf Instagram teilte. Zur Zeit steht der Hollywood-Star auch für die Bademodenkollektion der Marke Andie Swim vor der Kamera – und zwar gemeinsam mit ihren Töchtern Tallulah (27), Scout (29) und Rumer Willis (32).

Beeindruckende Fotos auf Instagram

„Ich bin so aufgeregt, endlich die neue Kampagne von Andie Swim zu teilen, die Zusammenhalt feiert und sich für die Menschen einsetzt, die man liebt. Es war nur passend, dass ich diesen Moment mit den Menschen teilen konnte, die ich am meisten liebe“, schrieb sie und veröffentlichte dazu ein paar Bilder des Shootings. Dazu schrieb jemand in den Kommentaren: „Ich möchte mich mit meinen wundervollen Töchtern auch mal genau so zeigen, bevor ich zu alt dafür bin!“