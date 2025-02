Stars Demi Moore: Screen Actors Guild (SAG) Award für ‚The Substance‘

Screen Actors Guild Awards 2025 - Demi Moore - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2025, 11:00 Uhr

Demi Moore kämpfte mit den Tränen, als sie am Sonntag (23. Februar) bei den Screen Actors Guild (SAG) Awards den Preis für die beste Leistung einer Schauspielerin in einer Hauptrolle entgegennahm.

Die 62-jährige Schauspielerin verriet, dass es für sie „zutiefst bedeutsam“ sei, für ihre Arbeit an ‚The Substance‘ ausgezeichnet zu werden.

Die Darstellerin blickte auf die Anfänge ihrer Karriere zurück und dankte ihren Kollegen für alles, was sie von ihnen lernen konnte. Sie kämpfte mit den Tränen, als sie verkündete: „Das ist außergewöhnlich und so zutiefst bedeutsam.“ Moore ermutigte junge Schauspieler zudem dazu, die „menschliche Verbindung nicht aus den Augen zu verlieren“. Die Prominente erklärte: „Ich will sie als diese jungen Schauspieler, die alles machen wollen, nur dazu ermutigen, die menschliche Verbindung nicht aus den Augen zu verlieren.“ Demi setzte sich bei der renommierten Preisverleihung gegen Pamela Anderson (‚The Last Showgirl‘), Cynthia Erivo (‚Wicked‘), Karla Sofía Gascón (‚Emilia Pérez‘) und Mikey Madison (‚Anora‘) durch.