"Danke für Ihre Dienste" Brände in Kalifornien: Kranker Bruce Willis dankt Helfern persönlich Seit der Demenz-Diagnose von Bruce Willis ist es in der Öffentlichkeit still um den ehemaligen Actionstar geworden. Jetzt hat er sich persönlich bei den Helferinnen und Helfern bedankt, die in Kalifornien gegen die Brände kämpfen.