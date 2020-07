Donnerstag, 30. Juli 2020 08:22 Uhr

Demi Moore will sich nie wieder für einen Mann verändern

Demi Moore lernt nun, sich selbst zu lieben. Die Schauspielerin war bereits mit Freddy Moore, Bruce Willis und Ashton Kutcher verheiratet, doch alle ihre Ehen sind bisher gescheitert.

Für die 57-Jährige Demi Moore ist deshalb jetzt eine Zeit eingetreten, in der sie vor allem lernen will, sich selbst zu lieben und zu genügen. Selbstliebe soll von nun an eine Priorität für sie sein.

Quelle: instagram.com

Sie will sich nicht mehr verändern

Für ihre Männer habe sie sich bisher immer verändert, doch das wolle sie nun ändern und sich selbst endlich so lieben und akzeptieren, wie sie ist und sein möchte.

„Ich denke, es ist ein Prozess. Ich möchte nicht klischeehaft klingen, aber es ist wirklich ein Prozess, zu lernen, sich selbst zu lieben; zu akzeptieren, wer du bist, wie du bist. Ich habe mich bisher immer wieder verändert, um zu dem zu passen, wovon ich dachte, dass jemand anderes es wollte.“

Quelle: instagram.com

An Beziehungen arbeiten

Demi, die mit ihrem zweiten Ehemann und Schauspieler Bruce Willis die Töchter Rumer (31), Scout (29) und Tallulah (26) hat, hält es wegen ihrer gescheiterten Ehen für besonders lobenswert, wenn Paare in der heutigen Zeit an ihren Beziehungen arbeiten.

Quelle: instagram.com

„Eine Beziehung zu durchleben, ist in unserer schnelllebigen Zeit wirklich lobenswert. Die Liebe, die euch zusammengeführt hat, muss man feiern und wirklich alles dafür geben. Aber ohne diese Liebe und Akzeptanz für euch selbst, könnt ihr das nicht“, erklärte sie in der „The Jess Cagle Show“.