Denise Kappés: Erste Bilder von der Hochzeit mit Henning Merten

Denise Kappés heißt jetzt Denise Merten. (jom/spot)

09.07.2021 16:28 Uhr

Denise und Henning Merten haben an diesem Freitag geheiratet. Auf Instagram veröffentlichte das Brautpaar erste Bilder seines großen Tages - an dem es auch zu einer besonderen Reunion kam.

Denise Kappés (30) und Henning Merten (31) haben Ja gesagt. Das Influencer-Pärchen hat an diesem Freitag (9. Juli) geheiratet. In mehreren Instagram Storys gewährt es seinen Fans einen ersten Einblick in den großen Tag. Die Trauung fand trotz regnerischem Wetter im Freien an einem See statt.

Die Braut trug ein langes Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und langem Schleier. Im Anschluss an die Trauung machte sich das Paar in einer hupenden Autokolonne mit seinen Gästen auf den Weg zur Feier. Zu einem Kussfoto im Auto schrieb der Bräutigam: „Für immer mein, Denisé Merten.“ Auch auf ihrem Instagram-Account hat die frischgebackene Ehefrau ihren Namen in Merten geändert.

„Sommerhaus“-Stars waren mit von der Partie

Bei der Hochzeit gab es auch eine Reunion mit einigen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten. Kappés und Merten nahmen 2020 an der RTL-Show teil. Zur Hochzeit kamen ihre ehemaligen Mitstreiter Martin Bolze (64) und Michaela Scherer (54) alias die Pharos sowie Jennifer Lange (27), wie die drei mit einem Instagram-Post verrieten. Zudem teilte ein weiteres „Sommerhaus“-Pärchen in einer Instagram Story Eindrücke von der Hochzeit im Berliner Umland: Sängerin Annemarie Eilfeld (31) und Freund Tim Sandt.