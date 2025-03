Stars Denise Richards: Scheidung? Nein, danke!

Denise Richards - Cannes Film Festival 2023 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2025, 11:00 Uhr

Denise Richards sprach darüber, dass sie sich „nie wieder scheiden lassen“ möchte.

Die 54-jährige Schauspielerin hatte sich im Jahr 2006 nach vierjähriger Ehe von dem ‚Two and a Half Men‘-Star Charlie Sheen (59) getrennt und ist jetzt mit Aaron Phyphers verheiratet.

Bei einem Treffen mit ihrer Freundin Camille Grammer erklärte Richards jedoch, dass sie dieses Mal für immer verheiratet bleiben werde, während die beiden Stars über ihre jeweiligen Trennungen nachdachten. Denise verriet in der ersten Folge ihrer neuen Reality-Show ‚Denise Richards and her Wild Things‘: „Camille Grammer und ich haben uns vor über zwanzig Jahren kennengelernt. Sie war mit ihrem Ex, Kelsey [Grammer], verheiratet und ich war mit Charlie [Sheen] verheiratet.“ Zu dem damaligen Zeitpunkt standen sich Camilles Ex-Mann und der ehemalige Partner von Denise bei jeder einzelnen Preisverleihung immer gegenüber, da ‚Frazier‘ und ‚Two and a Half Men‘ gleichzeitig liefen. Richards kritisierte die Tatsache, dass man auch heute als Frau nach einer Scheidung oftmals noch als schlecht dargestellt wird: „Ich werde mich nie scheiden lassen, selbst wenn wir uns hassen.“