Stars Denise Richards: Traurig über den Wunsch ihrer Tochter

Denise Richards ist „so traurig“, dass ihre Tochter eine Schönheitsoperation wünscht.

Die 54-jährige Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Charlie Sheen die 20-jährige Sami und die 19-jährige Lola. Als ihre Älteste davon schwärmte, sich für eine Nasenkorrektur unters Messer zu legen, beklagte Denise, dass sie „nicht will“, dass ihre Kinder das Gefühl haben, sie müssten auf eine bestimmte Weise aussehen.

In einer kommenden Folge ihrer Reality-Show ‚Denise Richards and her Wild Things‘ sagte sie: „Dass meine Tochter sich die Nase machen lassen wollte, es hat mich so traurig gemacht, dass Sami das wollte. Ich fühle mich schlecht, weil sie das Gefühl hat, meiner Nase oder was auch immer gerecht werden zu müssen, denn ich möchte nicht, dass sie das Gefühl haben, auf eine bestimmte Art und Weise aussehen zu müssen.“

Die ‚Scary Movie‘-Darstellerin, die 2011 auch die 13-jährige Eloise adoptiert hat, gab zu, dass es Gelegenheiten gab, bei denen sie den Drang verspürte, das Showbusiness ganz aufzugeben und aus Los Angeles wegzuziehen. „Es gab Zeiten, in denen ich mit den Kindern aus L.A. wegziehen wollte, es aber nicht konnte, weil ich dort arbeitete. Und sie haben zwei Elternteile in diesem f****** Geschäft. Ich fühle mich schlecht“, so Richards.