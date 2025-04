Stars Denise Richards war ‚verärgert‘ über die Art und Weise, wie ihr Ex-Ehemann Charlie Sheen seine HIV-Diagnose öffentlich gemacht hat

Denise Richards - Cannes Film Festival 2023 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2025, 09:00 Uhr

Denise Richards war „wütend“ auf ihren Ex-Mann Charlie Sheen, weil er seine HIV-Diagnose öffentlich gemacht hat, ohne sie vorher zu informieren.

Im Podcast ‚Whine Down with Jana Kramer‘ erzählte die 54-jährige Schauspielerin der Moderatorin Jana Kramer, dass Sheen ihr nicht die Möglichkeit gegeben habe, ihre Töchter auf seine Ankündigung vorzubereiten. Auf die Frage, ob sie und Sheen ihr Privatleben und vergangene Kontroversen offen mit ihren Kindern besprochen hätten, sagte die Schauspielerin: „Ich habe es nicht getan, weil die Mädchen nicht diejenigen waren, die uns googeln. Aber es gab Dinge, die ich ihnen gesagt habe: ‚Ihr könntet in der Schule etwas hören. Wenn ihr Fragen habt, kommt bitte zu mir‘.“

Der heute 58-jährige Charlie gab seinen HIV-Status 2015 in einem Interview mit Matt Lauer in der ‚Today‘-Show preis. Denise sagte: „Ich war ziemlich sauer auf ihn, als er das tat. Aber ich habe verstanden, dass er es tun musste, weil die Boulevardpresse es herausgefunden hat.“ Sie fügte hinzu: „Ich wünschte, er hätte mich vorgewarnt, etwa so: ‚Hey, ich mache es heute.‘ Verstehen Sie? Denn es war überall.“ Denise habe daraufhin ihre Töchter früher von der Schule abgeholt, damit sie es nicht von ihren Klassenkameraden erfahren. „Ich musste ein Gespräch darüber führen. Und es war ziemlich schwer, ihnen zu erklären, was es war. Das war das einzige Mal… Es gab ein paar Dinge, mit denen ich mich unterhalten musste. Aber die meiste Zeit habe ich wirklich versucht, sie vor vielem zu schützen“, so Richards.

Denise und Charlie, die von 2002 bis 2006 verheiratet waren, haben zwei Töchter – Sami (21) und Lola (19).