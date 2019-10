Dennis Schröder: Der deutsche Basketball-Star wurde ausgeraubt

Dennis Schröder spielt in der amerikanischen NBA, aber zuhause in Deutschland wurde er Opfer von Einbrechern. Die haben bei dem deutschen Basketball-Star Bargeld und Gegenstände im Wert von rund einer halben Million Euro gestohlen.

Wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag bestätigte, stiegen Diebe am Samstag in das Haus des NBA-Profis von Oklahoma City Thunder westlich von Braunschweig ein.

Quelle: instagram.com

Schröder trainiert in den USA

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Nach Informationen der Zeitung hebelten Unbekannte die Terrassentür des Einfamilienhauses des 26-jährigen deutschen Nationalspielers auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Dem Bericht zufolge entwendeten die Räuber Schmuck und Bargeld in einem Gesamtwert von circa 500.000 Euro.

Der Einbruch ist vielleicht kein Zufall. Schröder hat aus seinem Hang für teure Karren und sonstigen Luxus keinen Hehl gemacht. Bei Instagram zeigt der NBA-Shootingstar in der Vergangenheit viel von seinem Reichtum. Vor zwei Tagen erst postete er bei Insta ein Stellengesuch für einen Privatkoch in Oklahoma City.

Schröder befinde sich derzeit in den USA und bereite sich dort auf die neue NBA-Saison mit Oklahoma City Thunder vor. Die Sportskanone wurde mit elf Jahren auf einem Freiplatz beim Braunschweiger Prinzenpark entdeckt und zu einem Basketball-Training eingeladen. (dpa/KT)