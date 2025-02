Dreharbeiten beginnen im Mai „Denver-Clan“-Ikone Joan Collins spielt Wallis Simpson in neuem Biopic

Wallis Simpson in den 1960er Jahren und Schauspielerin Joan Collins (r.) bei der Vanity Fair Oscar Party im März 2023. (ili/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 13:18 Uhr

Die britische Schauspiellegende Joan Collins übernimmt mit 91 Jahren die Rolle der Wallis Simpson in einem neuen Film. Das Biopic "The Bitter End" thematisiert die letzten Jahre der kontroversen Herzogin von Windsor.

Joan Collins (91) hat eine neue, hochkarätige Rolle an Land gezogen: Der Film- und Serienstar wird die US-Amerikanerin Wallis Simpson (1896-1986) in einem Biopic verkörpern. Wie die britische Schauspielerin selbst auf Instagram bekannt gab, werden die Dreharbeiten zu "The Bitter End" in Kürze in London und Paris beginnen.

Simpson sorgte für historische Abdankung

Die Geschichte von Wallis Simpson zählt zu den größten Skandalen der britischen Monarchie: Für die zweifach geschiedene Amerikanerin dankte König Edward VIII. (1894-1972) 1936 nach nur zehn Monaten auf dem Thron ab – ein beispielloser Vorgang. Das Paar heiratete 1937 in Frankreich und lebte fortan als Herzog und Herzogin von Windsor überwiegend im Pariser Exil.

"The Bitter End" konzentriert sich auf die letzten Jahre im Leben der Herzogin. Nach dem Tod ihres Mannes 1972 lebte Simpson bis zu ihrem eigenen Tod 1986 zunehmend isoliert in ihrer Villa im Bois de Boulogne bei Paris. Wie "CNN" unter Berufung auf die Produktionsfirma John Gore Studios meldet, soll der Film eine "schockierende, unerzählte Geschichte" enthüllen.

Video News

Hochkarätige Besetzung hinter den Kulissen

Die Regie übernimmt Mike Newell (82), der unter anderem für "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" (1994) und "Harry Potter und der Feuerkelch" (2005) verantwortlich zeichnete. Das Drehbuch stammt von Louise Fennell, der Mutter von Schauspielerin und Drehbuchautorin Emerald Fennell (39), die in der Netflix-Serie "The Crown" (2016-2023) selbst als Camilla Parker Bowles zu sehen war.

Collins' Fans reagierten begeistert auf die Ankündigung. "Das wird großartig – ich war schon immer so neugierig auf diese letzten Jahre", kommentierte ein Follower. Ein anderer schrieb: "Das wird außergewöhnlich! Und niemand könnte die Rolle exquisiter spielen als Sie!"

Die Dreharbeiten sollen im Mai 2025 beginnen – dann wird Joan Collins, die in den 1980er Jahren als intrigante Alexis Carrington-Colby in der Serie "Der Denver-Clan" weltberühmt wurde, bereits 92 Jahre alt sein.