15.01.2021 08:55 Uhr

„Denver Clan“-Star Peter Mark Richman mit 93 Jahren gestorben

In seiner über 60 Jahre langen Karriere wirkte Peter Mark Richman in unzähligen Produktionen mit, darunter im "Denver Clan". Mit 93 Jahren ist der TV-Star nun verstorben.

Der US-amerikanische Schauspieler Peter Mark Richman ist tot. Er ist im Alter von 93 Jahren unter natürlichen Umständen in Woodland Hills im US-Bundesstaat Kalifornien verstorben, wie „Deadline“ berichtet. Im Laufe seiner langen Karriere, die bereits in den 1950er Jahren begann, hat Richman laut Meldung mehr als 500 Auftritte in den unterschiedlichsten TV-Serien und Filmen gehabt.

Zu einer seiner größten Rollen zählte die des Andrew Laird in der Erfolgsserie „Der Denver Clan“, die er von 1981 bis 1984 spielte. Auch in „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“, „Kampfstern Galactica“, „Beverly Hills, 90210“ oder „Knight Rider“ war Richman mit von der Partie, um nur einige zu nennen.

Zudem machte sich Richman am Broadway und in einigen Kinofilmen einen Namen. Sein Durchbruch gelang ihm 1956 dank einer Rolle in William Wylers (1902-1981) „Lockende Versuchung“ an der Seite von Gary Cooper (1901-1961). Sein weiteres Schaffen reichte von Horrorfilmen wie „Freitag der 13. Teil VIII – Todesfalle Manhattan“ bis zu Komödien wie „Die nackte Kanone 2½“ mit Leslie Nielsen (1926-2010).

(stk/spot)