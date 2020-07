Freitag, 24. Juli 2020 16:14 Uhr

Depp-Prozess: Hat Amber Heards Schwester gelogen?

Der aufwühlende Prozess, in dem sich Johnny Depp und Amber Heard gegenseitig der häuslichen Gewalt bezichtigen, geht in eine weitere Runde.

Neue Wendung in Johnny Depps (57, „Fluch der Karibik“) Prozess gegen eine englische Zeitung, der zu einem weiteren Rosenkrieg gegen seine ehemalige Ehefrau Amber Heard (34) ausgeartet ist: Depps Anwalt soll ein Video vorgelegt haben, das angeblich eine gewaltsame Attacke Heards auf ihre Schwester Whitney Henriquez belegen soll. Das berichtet der britische „Guardian“. Der Clip sei der Seite des Schauspielers am Donnerstagabend anonym per E-Mail zugespielt worden.

Henriquez hatte vor Gericht zuvor ausgesagt, dass sie noch nie von der Schauspielerin angegriffen worden sei. Depps Anwalt habe daraufhin am Freitag behauptet, dass Heards Schwester die Beweislage zugunsten der 34-Jährigen verfälscht habe. Das Video soll demnach beweisen, dass die Schauspielerin in der Vergangenheit nicht nur gegenüber Depp gewalttätig geworden sei.

Eine „kritische“ Zeugin

Die Verlässlichkeit Whitney Heards als Zeugin bezeichnete der Anwalt daraufhin laut dem Bericht als „kritisch“. In ihrer Aussage hatte die Schwester der Schauspielerin unter anderem auch erklärt, dass sie gesehen habe, wie Depp seine Ex-Frau angeblich „wirklich hart auf den Kopf“ geschlagen habe. Heard soll demnach nur ein einziges Mal handgreiflich geworden sein – weil sie Henriquez helfen wollte, die bei einem Vorfall im März 2015 von Depp gepackt worden sei.

Heard und Depp werfen sich gegenseitig häusliche Gewalt vor. Dabei führt der Hollywood-Star den Prozess nicht gegen seine Ex-Frau, sondern gegen die britische Boulevardzeitung „The Sun“, die ihn als „Frauenschläger“ betitelt hatte. Depps langjährige Lebensgefährtin Vanessa Paradis (47), mit der er zwei Kinder hat, sowie Winona Ryder (48), mit der der Schauspieler Anfang der 1990er Jahre verlobt gewesen war, bestätigten, dass Depp in ihren Beziehungen nicht gewalttätig geworden sei. Ein Ende des Prozesses wird für die kommende Woche erwartet.

Amber Heard und Johnny Depp hatten im Februar 2015 geheiratet, bereits im Mai 2016 wurde bekannt, dass die Schauspielerin die Scheidung eingereicht hatte. Das ehemalige Paar hat keine gemeinsamen Kinder.

