Schlechte Laune nach dem Urlaub? Der Alltag hat uns wieder: So entkommen Sie der Post-Urlaubsdepression

Den Post-Holiday-Blues kennen viele - doch es gibt Strategien dagegen. (mia/spot)

SpotOn News | 08.09.2024, 18:15 Uhr

Der Urlaub war perfekt aber der Alltag fühlt sich plötzlich schwer an? Das geht aktuell vielen Menschen so. Mit diesen einfachen Tipps finden Sie sanft zurück ins normale Leben und bewahren sich die positive Urlaubsenergie.

Die Ferien sind vorbei, für viele damit auch der Urlaub, der Sommer und oft die schönste Zeit des Jahres. Und plötzlich ist der Alltag mit all seinen Verpflichtungen, Unannehmlichkeiten und Herausforderungen wieder präsent. Post-Urlaubsdepressionen nennt man das, auch als "Post-Holiday-Blues" bekannt. Sie sind ein verbreitetes Phänomen, das viele Menschen nach einer erholsamen Auszeit betrifft. Doch es gibt Strategien, um den Übergang zurück in den Alltag angenehmer zu gestalten.

Video News

In Erinnerungen schwelgen

1. Sanfte Landung organisieren

Direkt vom Flieger ins Bett und am nächsten Morgen ins Büro? Heftiger könnte der Kontrast zwischen Urlaub und Alltag kaum ausfallen. Besser ist eine sanfte Landung: Anstatt am nächsten Tag wieder voll durchzustarten, sollten Sie mindestens zwei Tage einplanen, um wieder in Ihrer gewohnten Umgebung anzukommen. Nutzen Sie die Zeit, um in Ruhe auszupacken, Gedanken zu ordnen und den Alltag schrittweise wieder aufzunehmen.

2. Vom Urlaub lernen

Die schönste Zeit des Jahres kann im normalen Leben noch verlängert werden. Nehmen Sie ein bisschen Urlaub mit in den Alltag! Gibt es ein Ritual, das Ihnen besondere Freude bereitet hat? Anstatt ins Meer könnten Sie vor der Arbeit oder in der Mittagspause im Schwimmbad abtauchen. Das gemeinsame Frühstück mit dem Partner kann auch zuhause weitergeführt werden. Souvenirs aus dem Urlaub oder die Musik aus dem Ferienland erinnern an gute Zeiten. Oder Sie lernen ein Gericht, das Sie im Urlaub geliebt haben, nachzukochen.

3. Erinnerungsabend veranstalten

Wie Instagram, nur besser: Veranstalten Sie mit einer Freundesgruppe einen Erinnerungsabend. Jeder bringt Fotos und eine kulinarische Besonderheit aus dem letzten Urlaub mit und berichtet von seinen schönsten – und schlimmsten – Urlaubsmomenten. Wird garantiert ein unterhaltsamer Abend und authentische Tipps für die nächste Reise gibt's kostenlos obendrauf!

4. Selbstfürsorge

Besonders in Zeiten, in denen es uns schlecht geht, neigen wir dazu, uns zu vernachlässigen, was in einem Teufelskreislauf enden kann. Achten Sie also besonders jetzt darauf, gut zu sich zu sein. Ein täglicher Spaziergang an der frischen Luft, eine Joggingrunde im Park oder eine Yoga-Session können Wunder wirken. Das hilft nicht nur, den Kopf frei zu bekommen, sondern setzt auch Endorphine frei, die für gute Laune sorgen.

5. Die eigene Stadt als Tourist betrachten

Reisen erscheint uns auch deshalb so besonders intensiv, weil wir viele neue Dinge sehen und tun. Das lässt sich zuhause weiterführen! Nehmen Sie den Entdecker-Schwung aus Ihrem Urlaub mit in den Alltag: Probieren Sie neue Restaurants und Bars aus, in denen Sie noch nie waren. Gehen Sie ins Museum. Besichtigen Sie die Touristenziele Ihrer Stadt. In größeren Städten: Fahren Sie mit einem Hop-On-Hop-Off-Bus oder schippern Sie eine Runde auf dem Touri-Dampfer. Das Geheimnis besteht darin, auch den Alltag mit Überraschungen anzureichern.

Urlaubsinseln suchen

6. Den nächsten Urlaub planen

Nach dem letzten Urlaub ist vor dem nächsten Urlaub! Fangen Sie doch einfach schon mit der Planung der nächsten Reise an. Gehen Sie dafür richtig in die Recherche: Informieren Sie sich mit Dokumentationen oder in Reiseführern, wohin es gehen soll. Die Aussicht auf das nächste Abenteuer bringt Sie aus der Passivität heraus, die viele als besonders belastend empfinden. Angenehmer Nebeneffekt: Als Frühbucher können Sie für gewöhnlich auch sparen.

7. Suchen Sie sich Kurzurlaubsinseln

Gemeint sind nicht Bali oder Kreta, sondern kleine Alltagsfluchten. Etwa ein Wochenende auf dem Land oder auch nur ein Tag am See oder ein Spa-Besuch. Planen Sie am besten jetzt sofort ein besonderes Erlebnis ein, das Sie in den nächsten vier Wochen kurzfristig aus dem Alltag befördert und auf das Sie sich freuen können.

8. Soziale Unterstützung suchen

Wenn der Post-Urlaubs-Blues besonders hartnäckig ist, kann es hilfreich sein, sich mit Freunden oder Familie darüber auszutauschen. Oft reicht es schon, sich darüber zu unterhalten und gemeinsam zu lachen, um die Stimmung zu heben. Der Austausch zeigt Ihnen auch, dass Sie mit Ihren Gefühlen nicht alleine sind.

Stress mindern

9. Alltagsstress erkennen und mindern

Nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich selbst. Es gibt viele Möglichkeiten, den Alltagsstress zu mindern, sei es ein entspannendes Bad, eine Meditation oder einfach mal das Handy auszuschalten und ein Buch zu lesen. Das kann man nämlich auch ohne Strand – man nimmt sich nur selten die Zeit dafür. Das Ziel ist es, sich selbst Aufmerksamkeit zu schenken und Gutes zu tun, um den Alltagsstress zu mindern.

10. Ehrlich sein: Den Lebensstil überdenken

Sollte alles nichts helfen und die Rückkehr aus dem Urlaub Sie auch nach einigen Wochen noch belasten, ist es wohl an der Zeit, den Lebensstil zu überdenken. Natürlich kann das Leben nicht immer so leicht sein wie im Urlaub – trotzdem sollte Ihr Alltag keine Qual sein. Oft wird uns erst durch den Abstand bewusst, wie unzufrieden wir eigentlich sind. Dann heißt es, ehrlich sein und ins Handeln kommen: An welchen Stellschrauben können Sie drehen, um sich Ihr Leben angenehmer zu gestalten?