„Der Bachelor“: Die Instagram-Accounts der Mädels – Wer will nur Fame? (2)

Wer meint es ernst oder welche Dame will nur Fame? Das will Niko Griesert ab dem 20. Januar bei "Der Bachelor" herausfinden. Denn es wäre nicht das erste Mal, dass einige Mädels die Plattform nur als Karriere-Sprungbrett nutzen wollen.

Unter 22 Damen hat Niko Griesert als „Bachelor“ die Qual der Wahl, von rassiger Brünette bis kühler Blondine ist alles dabei. Aber wer von ihnen meint es erst und wer ist nur auf der Jagd nach Instagram-Followern?

Jacqueline S. aus Göppingen

Jacqueline ist oft mit ihrem Mädels-Team, bestehend aus Mutter, Tante und Großmutter unterwegs. Gemeinsam macht das Damen-Quartett regelmäßig Luxus-Orte wie die Côte d’Azur oder Ibiza unsicher.

Doch das Leben der selbstständigen Kosmetikerin war nicht immer von Glanz und Glamour geprägt: Jaqueline kam mit einem Klumpfuß und einem verkürzten Bein zur Welt und musste einen Teil ihrer Kindheit im Rollstuhl und mit Gipsbein verbringen.

Instagram: www.instagram.com/jacquelinejoline

Follower (Stand: 13. Januar 2021): 8.391

Karina aus Hamburg

Karina ist ein echter Familienmensch: Ihre Lieben bedeuten ihr alles. Und so möchte die Hamburgerin mit russischen Wurzeln unbedingt auch selbst eine Familie gründen – Sie wünscht sich Eigenheim, Kinder und natürlich den passenden Ehemann dazu.

Mit ihm erhofft sich Karina viel Harmonie und jede Menge gemütliche Stunden: „Ich bin ein sehr liebevoller Mensch, mir sind Nähe und Zuneigung sehr wichtig und das zeige ich meinem Partner auch gerne“, verrät sie.

Instagram: www.instagram.com/valentinakarina

Follower (Stand: 13. Januar 2021): 1.472

Kim Virginia aus Mannheim

Nach zwei gescheiterten Beziehungen möchte die Flugbegleiterin Kim Virgina endlich ankommen und in naher Zukunft eine eigene Familie gründen. Dafür sehnt sie sich nach einem Partner, der ihren Wunsch teilt, sich gemeinsam etwas aufzubauen und sesshaft zu werden.

An unterschiedlichen Zukunftsvisionen scheiterte schließlich auch ihre letzte Beziehung, obwohl Kim Virginia mit ihrem Ex-Partner bis vor einem Jahr auf Zypern zusammenlebte.

Instagram: www.instagram.com/kimvirginia_

Follower (Stand: 13. Januar 2021): 136.000

Kim Denise aus Göppingen

Kim-Denise hat mit ihren 23 Jahren bereits einiges im Leben erreicht. Die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen steht auf eigenen Beinen und lebt in einer Eigentumswohnung – zusammen mit ihren beiden Hunden Rambo und Pasha, um die sie sich aufopferungsvoll kümmert.

Ein Mann, der mit der Powerfrau mithalten will, sollte eine ähnliche Einstellung zum Leben haben wie sie, humorvoll, unabhängig und attraktiv sein.

Instagram: www.instagram.com/kim.denise.lang

Follower (Stand: 13. Januar 2021): 8.104

Laura aus Hamburg

Laura hat ihren Leitspruch unter ihrer Haut verewigt. So ziert das Motto „Don’t count the days, make the days count“ den Rücken der 21-jährigen Psychologiestudentin und erinnert sie jeden Morgen daran, das Beste aus ihrem Tag zu machen.

Denn Laura hat sich sowohl beruflich als auch privat hohe Ziele gesetzt: In Zukunft möchte sie nicht nur als erfolgreiche Sportpsychologin arbeiten, sondern irgendwann auch eine Familie mit zwei Kindern gegründet haben.

Instagram: www.instagram.com/laura_stellaaa

Follower (Stand: 13. Januar 2021): 2.707

Linda aus Hanau

„Ich bin die perfekte Kombination aus Schönheit und Köpfchen.“ Mit ihren 25 Jahren verfügt Linda über eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein und weiß, dass sie als Miss MGO Hessen 2018 auch, aber nicht nur, durch ihre Optik besticht.

Die Jura-Studentin, die außerdem als Model arbeitet, kennt ihre Stärken genau und sagt, dass sie jede Menge Intelligenz, Humor und Leidenschaft mitbringt.

Instagram: www.instagram.com/iamlindadt

Follower (Stand: 13. Januar 2021): 26.900