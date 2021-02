„Der Bachelor“: Hannah und Niko nur in der Friendzone?

24.02.2021 18:36 Uhr

Eine neue Woche steht für den „Bachelor“ Niko Griesert an und noch sind neun Frauen im Rennen, die alle die letzte Rose haben wollen. Wer muss heute gehen?

Davor aber wird Niko Griesert erst einmal wieder fleißig daten. Das nächste Gruppendate steht an: Niko entführt Linda, Jacqueline S., Mimi und Stephie in ein Salzbergwerk in Berchtesgaden.

Erstes Gruppendate

Doch die Konstellation ist nicht ganz unproblematisch. Denn mit Mimi und Stephie sind gleich zwei Frauen dabei, denen Der Bachelor schon nähergekommen ist – und ausgerechnet zwischen diesen beiden Ladys ist mittlerweile eine Freundschaft entstanden.

„Natürlich wird das verletzend sein irgendwann“, vermutet Mimi. Und nach einer wilden Rutschpartie, einer Bootsfahrt und einem gemeinsamen Essen unter Tage ist es ausgerechnet Stephie, mit der Niko weiter Zeit zu zweit verbringen möchte…

Ist Hannah in der Friendzone?

Dann darf sich die nächste Dame auf ein Einzeldate freuen. Die Wahl fällt auf die lustige Hannah. In den letzten Tagen konnten Hannah und Niko viel miteinander lachen, aber ist da auch mehr zwischen ihnen?

Für die Konkurrenz erst mal kein Grund zur Beunruhigung. „Ich kann mir bei denen irgendwie keine romantische Bindung vorstellen“, meint Mimi. Ähnlich sieht das auch Stephie: „Ich glaube fast, dass es schon eher so in die Kumpelschiene geht.“ Doch noch wissen die beiden nicht, dass am Ende dieses Dates eine romantische Überraschung auf Hannah wartet…

Ein Date wie bei „Bridgerton“

Das gesamte Einzeldate steht unter einem besonderen Motto, denn Hannah und Niko treten eine Zeitreise an! Fast 300 Jahre zurück soll es gehen. Nach einer romantischen Kutschfahrt lassen sie sich zu einem barocken Königspaar umstylen – zahlreiche Lacher inklusive.

„Dieses Verkleiden, das ist natürlich auch so ein bisschen verspielt, oder muss man humorvoll nehmen. Und das kann Hannah“, stellt Niko fest. Beim gemeinsamen Tanz zu Livemusik bemerkt er schließlich: „Es ist auf jeden Fall eine Anziehungskraft vorhanden“ – und bringt das Date mit einer besonderen Aufmerksamkeit zum Abschluss!

Behalten die anderen Mädels recht? Ist Hannah in der Friendzone gefangen oder entwickelt sich da wirklich etwas romantisches zwischen ihr und Niko?

RTL zeigt die 6. Folge von „Der Bachelor“ am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr. Auf TVNOW ist die Folge schon ab sofort verfügbar.