11.02.2021 14:30 Uhr

„Der Bachelor“: Kandidatin Kim-Denise brennt mit dem Fahrer durch

Obwohl es für Kim-Denise nicht mit dem diesjährigen Bachelor geklappt hat, fand sie bei der Kuppel-Show trotzdem die große Liebe...

Bei „Der Bachelor“ kämpfen auch dieses Jahr wieder heiße Single-Frauen um das Herz vom Vorzeige-Junggesellen Niko Griesert (30) – naja, bis auf eine. Kandidatin Kim-Denise (23) geht dem Schönling nämlich schon fremd – und hat ein Auge auf jemand anderes aus dem „Bachelor“-Universum geworfen.

Sie verliebte sich in einen der Fahrer

Bachelor Niko Griesert lernt Kim-Denise erst in der dritten Folge kennen. Der Grund: Sie befand sich davor in Corona-Quarantäne. Trotz all der Strapazen die Kim-Denise für den Bachelor auf sich genommen hat, schaffte Niko es leider nicht in ihr Herz. Leer geht die 23-Jährige allerdings trotzdem nicht aus: Während der Dreharbeiten verliebte sie sich in Willy, einen Produktions-Fahrer am Bachelor-Set.

„Wir haben den Schritt in eine Beziehung gewagt“

Anscheinend hat es während der Fahrten ganz schön zwischen den beiden geknistert. Nur kurz nach ihrer „Bachelor“-Teilnahme, fingen die beiden an, über Instagram zu schreiben. „Wir haben erst den Kontakt gesucht, nachdem ich ausgeschieden war. Irgendwann haben wir festgestellt, dass mehr da ist und den Schritt in eine Beziehung gewagt“, erklärt Kim-Denise im Interview mit RTL.

Das hält Niko von der Liebesgeschichte

Die beiden sind jetzt wohl mehr als glücklich über die Teilnahme der Blondine bei dem TV-Format. Doch was hält Bachelor Niko von der besonderen Liebesgeschichte? „Ich freu mich für die beiden – es ist doch eine tolle eigene kleine Love Story neben der Bachelor-Liebesreise“, verrät der Rosenkavalier.

Findet auch der Bachelor die große Liebe?

Da kann Bachelor Niko wohl nur hoffen, dass das Liebes-Experiment für ihn genauso erfolgreich endet, wie bei Kim-Denise und ihrem Willy. Im Moment sind noch elf Frauen im Rennen um die letzte Rose und damit das Herz des 30-Jährigen. Wir drücken die Daumen, dass es dieses Jahr zwei tolle Liebes-Geschichten beim „Bachelor“ gibt!

