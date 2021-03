„Der Bachelor“-Michèle: Vom Partyluder zum wortkargen Püppchen

17.03.2021 19:21 Uhr

Beim „Bachelor“ gibt es keine andere Kandidatin, die sich nach Außen hin so zugeknöpft und wortkarg präsentiert, wie Michèle de Roos. Doch privat tickt die Wahl-Kölnerin offensichtlich ganz anders.

Bei „Der Bachelor“ war Michèle de Roos (27) neben Mimi Gwozdz (27) eigentlich die heißeste Anwärterin auf die letzte Rose. Kaum zu glauben, dass Niko Griesert (30) nach dem wochenlangen Katz-und -Maus-Spiel nicht schon viel eher die Flinte ins Korn geworfen hat.

Das Eis sollte einfach nicht brechen

Mit Einzel-Dates gab der Geschäftsmann der schüchternen Beauty immer wieder die Gelegenheit, fernab der anderen Girls Interesse zu zeigen, bis er kurz vor dem Finale die Faxen von der eiskalten Fassade dicke hatte und stattdessen Stephie in die letzte Nacht der Rosen geschickt hat.

Niko kannte Michèle schon vorher

Im Trailer für die letzte Sendung deutet allerdings alles ganz darauf hin, dass der 30-Jährige diese Entscheidung doch noch zurücknimmt und die zuvor abgereiste Michèle zurück ins Boot holt. Schon vor der Show hatte der „Bachelor“ eine Schwäche für die Bürokauffrau. Immerhin kannten sich die beiden bereits, weil sie vor einiger Zeit mal auf Instagram geschrieben haben.

Hier zeigt Michèle ihre andere Seite

Schaut man sich dort das Profil der 27-Jährigen an, bekommt man den Eindruck, es mit einer ganz anderen Michèle zu tun zu haben. Während man in der Kuppel-Show oft den Eindruck hatte, dass Nikos Lieblings-Chick zum Lachen in den Keller geht, bekommt man dort ein anderes Bild von ihr.

Neben Sport scheint sich die Freizeit der Kölnerin vor allem um eine Sache zu drehen: Party, Party und nochmal Party! Am liebsten mit ihren Mädels. Auf den Fotos sieht Michèle aus wie eine quicklebendige Frohnatur, die ihr Leben in vollen Zügen genießt. Von dem zugeknöpften, scheuen Reh mit den Knopfaugen keine Spur.

Darum hat sie sich beim „Bachelor“ zurückgehalten

Wieso also hat die Bürokauffrau beim „Bachelor“ permanent einen reservierten Eindruck gemacht, so als wüsste sie selbst nicht so genau, weswegen sie sich den ganzen Affenzirkus antut? Sie selbst hat behauptet, dass ihre „Mäuschen von nebenan-Show“ eine reine Vorsichtsmaßnahme war, um am Ende nicht doch enttäuscht zu werden.

War das die richtige Taktik?

Erstmal abwarten und gucken, anstatt gleich aufs Ganze zu gehen und am Ende mit gebrochenem Herzen und ohne Rose nach Hause zu fahren. In der Folge vor dem großen Finale ist immerhin auch klar geworden, dass die 27-Jährige mit dieser Taktik alles richtig gemacht hat. Oder etwa doch nicht?

Vorsicht, Spoiler zum Finale!

Wer das Finale noch nicht gesehen hat, sollte an dieser Stelle besser nicht weiterlesen. Dort stellt Niko Griesert nämlich plötzlich doch fest, dass er Michèles Rauswurf bereut und tauscht sie stattdessen gegen Kontrahentin Stephie aus. Der Mann hat vielleicht Eier, möchte man da wohl sagen!

Niko stellt seinen Ego unter Beweis

Am Ende wird die zunächst Drittplatzierte, dann Zweitplatzierte de Roos aber erneut enttäuscht, denn die letzte Rose geht an Mimi. Wer bis dahin keine Zweifel am unfassbaren Ego des Bachelors hatte, wird seine Meinung über Niko wohl spätestens zu diesem Zeitpunkt geändert haben. Völlig nachvollziehbar, dass Michèle sichtlich gebrochen abgedampft ist. Auf den nächsten Mann, der das Herz der Kölnerin erobern möchte, wartet wohl eine schwere Herausforderung.

Hat „Der Bachelor“ seine Gewinnerin abserviert?

„Bild“-Informationen zufolge soll Niko Griesert sich nach dem Finale allerdings erneut umentschieden haben. WTF? Bei dem Mann kommt keiner, wirklich keiner mehr mit! Demnach soll „Der Bachelor“ die eigentliche Gewinnerin Mimi nach der letzten Nacht der Rosen wieder abserviert haben, um stattdessen wieder bei Michèle anzukommen. Mit Erfolg! Dem Insider nach sollen die Kölnerin und Niko derzeit ein Paar sein und daraus zumindest beim Einkaufen auch kein Geheimnis machen.

Die große Aussprache steht an

Offiziell bestätigt wurde der gefühlt tausendste Sinneswandel des Skandal-Liebhabers aber noch nicht. Bereits am kommenden Mittwoch, den 17. März, gibt es die obligatorische Aussprache nach der Show bei TVNOW zu sehen, die allerdings auch schon vor mehreren Wochen aufgezeichnet worden ist. Gut vorstellbar also, dass Niko Griesert die Frau an seiner Seite seitdem wieder ausgetauscht hat. Ein Mann, von dem sowohl Mimi also auch Michèle einfach besser die Finger lassen sollten.

Sendehinweis

„Der Bachelor“ läuft derzeit immer mittwochs ab 20.15 bei RTL.

