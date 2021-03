„Der Bachelor“: Niko, der Knutscher, küsst so viele wie noch nie!

03.03.2021 17:35 Uhr

Niko Griesert lässt als aktueller "Bachelor" absolut nichts anbrennen. Er knutscht sich fröhlich durch die Damen-Riege, schließlich will er auch nicht die Katze im Sack kaufen.

In den vorherigen Staffeln war ein Kuss meist ein Zeichen, dass es zwischen dem „Bachelor“ und der jeweiligen Dame ernst werden könnte. Niko Griesert aber knutscht sich munter durch die verbliebenen Mädels!

Kuss mit Michelle

So auch in der heutigen Folge: Schon das erste Date der Woche könnte sich zum regelrechten Duell entwickeln, denn Niko lädt ausgerechnet Mimi und Michèle ein – und damit zwei Frauen, die schon früh miteinander konkurriert haben.

Dabei beginnt das Date zunächst sehr harmonisch: Eine Fahrradtour führt das Trio zu einem Bauernhof, wo sie gemeinsam Tiere füttern und streicheln. Als er dann aber Mimi nach Hause schickt und den weiteren Tag lieber mit Michelle allein verbringt, ist die Verschmähte natürlich stinkig.

Niko und Michelle ist das vorerst egal. Gemeinsam machen sie es sich auf dem Heuboden gemütlich – und küssen sich nach intensiven Gesprächen zum ersten Mal! Während Niko schwärmt, genießt Michèle mit Vorsicht: „Ich möchte am liebsten super glücklich sein, aber ich habe nach wie vor halt eben Angst, dass ich nachher schwer enttäuscht werde.“ Und so verrät Michèle den anderen Frauen nach ihrer Rückkehr auch nichts von dem Kuss.

Kuss mit Hannah

Als nächste darf sich Hannah über die liebeshungrigen Lippen von Niko freuen. Hannah darf mit Niko ein romantisches Einzeldate auf einer Sternwarte verbringen. Im Anschluss wird es noch intensiver zwischen dem Bachelor und der Unternehmerin: Nach einem Gespräch, in dem Hannah ganz offen über ihre Gefühle spricht, fällt der erste Kuss zwischen den beiden und Niko stellt fest: „Natürlich kribbelt’s mit Hannah.“

Als Hannah von ihrem Date nachhause kommt, verrät sie den anderen Frauen, dass es einen Kuss gab – und schockt die Konkurrenz damit. Mimi zieht sich weinend ins Schlafzimmer zurück, was wiederum Hannah nicht kalt lässt: „Ich habe den Schmerz in den Gesichtern gesehen. […] Ich wünschte, ich könnte das emotional trennen, aber mir tut das im Herzen weh.“

Kuss mit Stephie

Am nächsten Tag dürfen sich Karina und Stephie über ein Date freuen. Der winterliche Spaziergang und das anschließende Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen See lassen in Karina Hoffnung aufkeimen. „Er sucht halt immer auch so den Blickkontakt und ich denke, nichts ist unmöglich“, gibt sie sich optimistisch. Doch kurz darauf ist es Stephie, mit der Niko den restlichen Abend verbringen möchte und Karina muss den Rückweg ins Chalet antreten.

Mit Stephie zieht sich Der Bachelor in ein gemütliches Blockhaus zurück, wo beide vor dem Kamin kuscheln und sich schließlich innig küssen. „Besonders Stephie und ich haben eigentlich so eine intime und innige Beziehung“, schwärmt Niko.

Kuss mit Linda

Linda kommt endlich zu ihrem heiß ersehnten Einzeldate und erstmals kommen sich die beiden näher. Doch ein Kuss fällt beim Einzeldate nicht, obwohl sie sehr gut harmonieren.

Doch Niko wäre nicht Niko, wenn er den ausgefallenen Kuss vom Vormittag nicht bei der kommenden Nacht der Rosen nachholt. Zwischen Tür und Angel küsst er schlussendlich auch Linda. Danach ist Niko hin und hergerissen und erklärt: „Für mich hat es sich irgendwie so angefühlt“, sagt Niko, „aber im Gesamtbild zum Abend weiß ich nicht, ob es gepasst hat.“

Wie wird sich Niko nach seinem Kuss-Marathon bei der Nacht der Rosen entscheiden?

RTL zeigt die 7. Folge von „Der Bachelor“ am Mittwoch, 3. März 2021, um 20:15 Uhr. Auf TVNOW ist die Folge schon ab sofort verfügbar.

