„Der Bachelor“: So lange hielt das Liebesglück der Gewinner

Sebastian Pannek und Clea-Lacy (li.) sowie Daniel Völz und Kristina Yantsen waren auch bis über das "Bachelor"-Finale hinaus zusammen. (jru/spot)

24.03.2021 11:48 Uhr

Niko Griesert vergab seine finale Rose an Mimi. Beim großen Wiedersehen am 24. März klärt sich, ob die zwei weiterhin ein Paar sind. Doch wie viel Glück hatten Grieserts Vorgänger in Sachen Liebe nach der Show?

Wirbel um „Bachelor“ Niko Griesert (30): Erst holte er Kandidatin Michèle im Finale zurück, dann vergab er seine letzte Rose doch an Mimi. Später kamen auch noch Liebesgerüchte um die Zweitplatzierte auf. Klärende Gespräche sowie einen Rückblick auf die Rosenkavaliere, die vor ihm auf der Suche nach der Liebe waren, verspricht am 24. März „Der Bachelor – Das große Wiedersehen“ (20:15 bei RTL oder via TVNow) mit Frauke Ludowig (57). Ein guter Anlass, um sich zurückzuerinnern: So lange hielt das Liebesglück der bisherigen „Bachelor“.

Marcel Maderitsch und Juliane Ziegler

Zwar halten viele Paul Janke (39) für den Ur-„Bachelor“, allerdings kam lange vor ihm, nämlich 2003, der damals 29-jährige Marcel Maderitsch (46). 25 Frauen buhlten damals an der Côte d’Azur um die Gunst des Bankangestellten. Die letzte Rose ging an die Berlinerin Juliane Ziegler (39), jedoch wurde aus den damaligen Singles kein Paar. Stattdessen fand Maderitsch sein Glück mit der Zweitplatzierten Nicole. Doch auch diese Beziehung war nur von kurzer Dauer. Gewinnerin Ziegler ist mittlerweile Moderatorin und stand bereits für Formate wie „Galileo“ und „Abenteuer Leben – täglich Wissen“ vor der Kamera. Der erste deutsche „Bachelor“ zog sich hingegen aus der Öffentlichkeit zurück und lebt heute in der Schweizer Stadt Winterthur.

Paul Janke und Anja Polzer

Blondes, nach hinten gegeltes Haar und ein breites Grinsen im Gesicht: So spielte sich neun Jahre nach Maderitsch Paul Janke („Helden der Nacht“) 2012 als „Bachelor“ in die Herzen der Zuschauer. Unter 20 Frauen fiel seine Wahl letztlich auf die PR-Managerin Anja Polzer (36). Nach den Dreharbeiten und einem gemeinsamen Urlaub in den USA zerbrach das Liebesglück innerhalb weniger Monate. Janke ist seitdem regelmäßig in TV-Formaten wie „Das perfekte Promi-Dinner“, „Let’s Dance“ oder „Promi Big Brother“ zu sehen. Nachdem er bei seiner Teilnahme am Spin-off „Bachelor in Paradise“ 2018 erneut kein Glück in der Liebe hatte, stand er den Kandidaten der zweiten Staffel 2019 als Barkeeper beratend zur Seite. Anja Polzer ist hingegen seit 2014 glücklich mit DJ Alexandros Petropoulos (36) liiert.

Jan Kralitschka und Alissa Harouat

2013 suchte Model und Rechtsanwalt Jan Kralischka (54) in Südafrika unter 20 Kandidatinnen seine Traumfrau. Statt der von den Zuschauern favorisierten Ramona Stöckli (38) entschied sich der Bad Honnefer für die Steuerfachangestellte Alissa Harouat (33). Trotz letzter Rose entstand keine Beziehung zwischen den Reality-Show-Teilnehmern. Der „Bachelor“ war zum Zeitpunkt seiner Teilnahme an dem Format bereits Vater eines Sohnes und einer Tochter aus unterschiedlichen Beziehungen. Nach Ende der Show fand er 2014 zur Mutter seiner Tochter zurück. Das Paar trennte sich 2018 endgültig. Der Fernsehdarsteller soll seitdem Single sein. Auch Alissa Hourat ist mittlerweile Mutter geworden. Allerdings scheiterte die Beziehung zu Freund Malte kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter 2018. Auf Instagram zeigt sich die 33-Jährige seit September 2020 wieder verliebt an der Seite eines Mannes.

Christian Tews und Katja Kühne

Ein Jahr später versuchte Unternehmer Christian Tews (40) als vierter Bachelor sein Glück in der Liebessuche. Anders als seine Vorgänger hatte er mit 22 Kandidatinnen zwei Damen mehr zur Auswahl. Letztlich entschied sich der Hannoveraner für die Parfümerie-Fachverkäuferin Katja Kühne (36). Die Beziehung hielt zwar bis nach den Dreharbeiten, allerdings war sie von kurzer Dauer. Die TV-Ausstrahlung der vierten Staffel endete am 12. März 2014 – einen guten Monat später, am 27. April, verkündete das Paar sein Liebes-Aus. Drei Monate später verkündete der Ex-„Bachelor“ mit Claudia Lösch (41) seine Traumfrau gefunden zu haben. Das Paar heiratete im Sommer 2015 und wurde im November desselben Jahres Eltern von Zwillingsmädchen. Aber auch die ehemalige Herzensdame des Unternehmers ist mittlerweile wieder glücklich vergeben: Silvester 2017 gab sie ihre Beziehung zu Fußballer Marcel Sabitzer (27) bekannt. Zwei Jahre später kam die gemeinsame Tochter zur Welt.

Oliver Sanne und Liz Kaeber

Mister Germany 2014 Oliver Sanne (34) war der „Bachelor“ der fünften Staffel. Wenig überraschend für die Zuschauer fiel seine Wahl in der letzten Nacht der Rosen auf die damals 22-jährige Liz Kaeber (28). Allerdings hielt auch diese Beziehung nicht bis zur Ausstrahlung der Finalsendung. In der Aftershow-Folge erklärte Sanne, dass die Gefühle schnell wieder verflogen seien. Der ehemalige „Bachelor“, der seitdem auch 2018 sein Glück bei „Bachelor in Paradise“ gesucht hatte, ist heute verlobt. Nach seinem Kampf bei „Das große Sat.1. Promiboxen“ im September 2020 fiel er vor Freundin Jil Rock (28) auf die Knie. Liz Kaeber, die mittlerweile erfolgreiche Influencerin ist, ist seit einigen Jahren mit ihrer Jugendliebe Nick Maerker zusammen. Das Paar heiratete 2018.

Leonard Freier und Leonie Sophia Pump

2016 fanden die Dreharbeiten mit Versicherungsfachmann Leonard Freier (36) als „Bachelor“ in Miami statt. Aber auch in der sechsten Staffel fruchtete aus den Gefühlen des „Bachelor“ und seiner Auserwählten Leonie Sophia Pump (30) keine Liebe: Nachdem sie nach Deutschland zurückgekehrt waren, habe dem Berliner „etwas gefehlt“, erklärte er später. Freier ist heute verheiratet: Nach seiner Zeit als Rosenkavalier und einer kurzweiligen Beziehung zu der Zweitplatzierten der vierten Staffel, Angelina Pannek (geb. Heger, 29), fand er zurück zu der Mutter seiner Tochter. 2018 folgte die Hochzeit mit Caona Maron (36). Leonie Sophia Pump hat sich nach ihrer Teilnahme aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn

Sie galten lange Zeit als das „Bachelor“-Traumpaar: Sebastian Pannek (34) und seine Auserwählte Clea-Lacy Juhn (29) aus Staffel sieben der Datingshow. Nach dem gemeinsamen Kennenlernen in Miami machte das Paar sogar gleich Nägel mit Köpfen. Beim Wiedersehen der Kandidaten gab Juhn im März 2017 an, dass sie mittlerweile mit Pannek zusammengezogen sei. Im Juni 2018 gaben beide dann ihre Trennung bekannt. Der Ex-„Bachelor“ fand sein Glück letztlich innerhalb des „Bachelor-Universums“: Seit Sommer 2019 ist er mit Angelina Heger zusammen, die er im April 2020 heiratete. Zwei Monate nach der Hochzeit kam der erste gemeinsame Sohn zur Welt. Clea-Lacy Juhn ist ebenfalls wieder vergeben. Seit Dezember 2019 ist sie mit Moderator Riccardo Basile (29) zusammen.

Daniel Völz und Kristina Yantsen

Weniger Beziehungsglück hatte Panneks Nachfolger Daniel Völz (36) mit der Gewinnerin der achten Staffel. Der Immobilienmakler entschied sich für Model Kristina Yantsen (27). Die Beziehung hielt bis zwei Monate nach der Ausstrahlung des Finales. Derzeit soll der ehemalige „Bachelor“ wieder Single sein, nachdem die Beziehung zu seiner Freundin Lisa nach einem Jahr im Januar 2020 in die Brüche ging. Wer der Mann an Yantsens Seite ist, ist nicht bekannt. Diesen hält sie der Öffentlichkeit fern. Im März 2020 wurde das Paar Eltern eines Jungen.

Andrej Mangold und Jenny Lange

In der neunten Staffel fand der ehemalige Basketballprofi Andrej Mangold (34) sein Liebesglück in der Datingshow. Im Finale entschied er sich gegen Eva Benetatou (28) und für Gesundheitsmanagerin Jennifer Lange (27). Nach rund eineinhalb Jahren Beziehung und einer gemeinsamen Teilnahme an dem RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“ gab das Paar im November 2020 überraschend seine Trennung bekannt. Mangold gab später an, dass vor allem „andere Vorstellungen für die Zukunft“ der Grund für die Trennung gewesen seien.

Sebastian Preuss

Das gab es noch nie. Niko Grieserts Vorgänger, der zehnte „Bachelor“ Sebastian Preuss (30), entschied sich dazu, keine letzte Rose zu vergeben. Der Kickbox-Weltmeister habe darin ein Versprechen gesehen, dem er nicht gerecht werden hätte können, erklärte er später. Denn er habe weder für Finalistin Diana Kaloev (23) noch für Wioleta Psiuk (29) Gefühle entwickelt. Nach seinem Motorradunfall im Mai 2020 habe der ehemalige Bachelor die Frau fürs Leben kennengelernt, erzählte er im Januar dieses Jahres der „Bild“-Zeitung. Auch Hochzeit und Kinder könne er sich vorstellen. Wer die Frau an seiner Seite ist, möchte er allerdings nicht preisgeben.