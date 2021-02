„Der Bachelor“: So sah Kandidatin Stephie früher aus

25.02.2021 16:44 Uhr

Neben Mimi und Michelle zählt Stephie Stark zu den klaren Favoritinnen der diesjährigen „Bachelor“-Staffel. Die Store-Managerin aus Olching hat sich im Laufe der Zeit allerdings ganz schön verändert.

Wer hätte „Bachelor“-Kandidatin Stephie Stark (25) auf diesen Fotos wiedererkannt? Auf Instagram finden sich neben aktuellen Aufnahmen nämlich auch Bilder aus vergangenen Zeiten, die zeigen, dass die Teilnehmerin ihren Look krass verändert hat.

Stephie sah aus wie Pocahontas

Während Vollblut-Bayerin ihre Haare seit einigen Jahren blondiert, hat sie früher eine lange Pocahontas-Mähne im natürlichen brünett getragen. Guido Maria Kretschmer würde an dieser Stelle wohl sagen: „Alles richtig gemacht, die blonden Haare tun mehr für sie.“ Auch in Sachen Style hat sich bei der Darstellerin an einem Laientheater so einiges getan.

Typischer Malle-Look

Früher war die 25-Jährige nämlich des öfteren mit einer Snapback und einem Shirt mit der Aufschrift ,,Minga 089“ unterwegs. Ein Outfit, das sonst normalerweise nur von partylustigen Girls während Dorf-Ausfahrten am Ballermann getragen wird. Mittlerweile kann man Stephies Look aber als elegant/rockig bezeichnen, womit sie sich selbst einen großen Gefallen getan hat.

Ohren aus Metall

Das Rockige trifft auch auf die tätowierten Oberarme und die zu gepiercten Ohren der Kuppelshow-Teilnehmerin zu. Dem „Bachelor“ scheint es aber zu gefallen. Dort scheint die Beauty neben Mimi und Michelle jedenfalls eine der klaren Favoritinnen auf die letzte Rose zu sein. Immerhin durfte sie dort auch schon zweimal mit Niko Griesert rumknutschen, während andere noch vergebens auf ihren ersten Kuss warten.

Stephies Auftritte vor der Kamera

Während die anderen Teilnehmerinnen dort noch relativ unerfahren vor der Kamera sind, ist Stephie Stark im Vergleich zu ihren Kontrahentinnen fast schon ein alter Hase. Bereits im vergangenen Jahr hat die 25-Jährige ihren Mr. Right in der Dating-Show „Take me out“ gesucht – jedoch ohne Erfolg. Zudem stand sie beim Oktoberfest schon für mehrere lokale Beiträge vor der Kamera, wo sie bayrische Schmankerl und Fahrgeschäfte testen durfte.

„Der Bachelor“ läuft immer mittwochs ab 20.15 bei RTL und außerdem sieben Tage voran bei TVNOW.

