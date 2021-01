26.01.2021 20:15 Uhr

„Der Bachelor“: Will Michèle durch Niko Griesert nur Fame bekommen?

Nach dem ersten Kennenlernen, wird der neue „Bachelor“ Niko Griesert den verbliebenen Mädels nun auf den Zahn fühlen. Schließlich will er sich am Ende in die Richtige verlieben.

Das erste Gruppendate steht an: Hannah, Jacqueline S., Nadine, Michèle, Melissa, Stephie, Laura und Esther treffen Niko mitten im kalten Berlin in einer Indoorhalle: Beachvolleyball steht auf dem Programm.

Zwei Damen dürfen länger bleiben

Nach kühlen Drinks und einer Partie Beachvolleyball sucht sich Niko Griesert zwei Damen aus, die den weiteren Abend mit ihm verbringen werden. Nadine und Michèle dürfen mit ihm ein Dinner zu dritt in einer außergewöhnlichen Spa-Location genießen.

Während Nadine munter drauf losplaudert, scheint die zurückhaltende Michèle dabei zunächst ein wenig unterzugehen. Doch das soll nicht zu ihrem Nachteil ausfallen. Denn nach dem Dinner darf die Wahlkölnerin Zeit zu zweit mit Niko verbringen, während Nadine in die Villa zurückkehren muss.

Michèle und Niko kennen sich schon

Das hat einen ganz bestimmten Grund: Denn Michèle und Der Bachelor haben sich noch einiges zu sagen. Nachdem sie schon bei der ersten Nacht der Rosen festgestellt haben, dass sie sich über Social Media bereits kennen, fällt Niko nun beim gemeinsamen Baden im Pool mit der Tür ins Haus: „Ich hätte dich ja nicht angeschrieben (…), wenn ich dich nicht mega gut fände.“

Und auch die Brünette gibt zu, dass Niko optisch genau ihr Typ Mann ist. Scheint also gut zu passen zwischen den beiden. Dass die 27-Jährige bei Niko geblieben ist, überrascht die zurückgebliebenen Frauen in der Villa schon.

Ist Michèle nur Fake?

Und noch etwas anderes sorgt für Unruhe: Denn genau dieser Umstand sorgt für Unmut bei der Konkurrenz in der Villa. Vor allem Mimi hat kein Verständnis für die scheinbar plötzliche Anziehung zwischen Michèle und Niko: „Warum hat es denn nicht damals geklappt, als sie geschrieben haben? (…) Jetzt ist er aber der Bachelor und jetzt ist er toll.“

Mimi wirft Michèle vor, dass ihr Interesse vielleicht nur gespielt sein könnte. Sucht sie etwa nur Fame? Und wird sie wirklich bei Niko übernachten oder fällt vielleicht sogar schon der erste Kuss?

Die 2. Folge von „Der Bachelor“ zeigt RTL am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr. Auf TVNOW ist die Folge schon ab sofort verfügbar.