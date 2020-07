Der beliebte Twitch-Streamer Byron „Reckful“ Bernstein ist tot

Der US-amerikanische Gaming-Star Byron "Reckful" Bernstein ist tot. Der Twitch-Streamer wurde lediglich 31 Jahre alt.

Mit nur 31 Jahren ist der gefragte Twitch-Streamer Byron Bernstein, vor allem unter seinem Gaming-Namen Reckful bekannt, verstorben. Die traurige Nachricht wurde inzwischen per Twitter von der Streamingplattform bestätigt. Zu einem Bild von Bernstein heißt es dort: „Wir sind über die Nachricht von Byrons Tod erschüttert. (…) Er war ein Streaming-Pionier und hat dabei geholfen, eine gesamte Industrie voranzutreiben. Die Communities, die er mit den Games, die er spielte, versammelte, wurden für immer durch sein Streben nach Vortrefflichkeit verändert.“

Bernstein hatte in der Vergangenheit immer wieder offen über psychische Probleme gesprochen. Dass er das Thema Depressionen nicht vermied, habe „anderen die Möglichkeit eingeräumt, dasselbe zu tun“, heißt es in dem Tweet.

Dennoch sei durch den Verlust überdeutlich zu sehen, dass „mentale Gesundheit und deren Behandlung“ in unserer Gesellschaft noch immer stigmatisiert werden und Betroffene wie Bernstein „davon abhalten, die Hilfe zu suchen und zu bekommen, die sie brauchen“. Nur wenige Stunden vor seinem Tod hatte er seiner Ex-Freundin über Twitter einen Heiratsantrag gemacht.

i know i’ll always be a little too crazy… and this is proof… but at least you’ll never be bored

will you marry me, becca? pic.twitter.com/Xpmz3IlRqv

— Reckful (@Byron) July 2, 2020