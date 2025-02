Sänger wurde 62 „Der beste Vater seit dem ersten Tag“: Leni Klum gratuliert Seal

Seal adoptierte Leni Klum im Jahr 2009. (hub/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 08:11 Uhr

Leni Klum hat Seal einen emotionalen Geburtstagsgruß via Instagram geschickt. "Seit Tag eins der beste Papa!", erklärte sie zu Kindheitserinnerungen.

Leni Klum (20) hat Seal (62) mit einem emotionalen Post zum Geburtstag gratuliert. Der britische Sänger wurde am 19. Februar 62 Jahre alt. Auf Instagram schrieb die 20-Jährige mit einem Herz-Emoji: "Der beste Vater seit dem ersten Tag, alles Gute zum Geburtstag."

Video News

Dazu teilte das Model Bilder von sich und Seal. Auf zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen ist sie, als Kleinkind, mit dem Musikstar zu sehen, wie sie ihm unter anderem ein Küsschen schenkt. In ihren Instagram-Storys postete Leni Klum weitere Aufnahmen aus ihrer Kindheit, auf denen der Sänger zu sehen ist.

Heidi Klums große Familie

Lenis Mutter Heidi Klum (51) hat eine große Patchworkfamilie. Lenis leiblicher Vater ist Sportmanager Flavio Briatore (74), mit dem Klum 2003 eine kurze Beziehung führte. Kurz darauf kam die heute 51-Jährige mit Musiker Seal zusammen. Er adoptierte Leni später.

In den darauffolgenden Jahren bekamen Klum und Seal drei gemeinsame Kinder: Henry (19), Johan (18) und Lou (15). 2005 gaben sich Klum und Seal das Jawort in Mexiko. Sieben Jahre später folgte die Trennung. 2018 machte Klum ihre Beziehung zu Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (35) öffentlich, ein Jahr später heirateten die beiden.

Leni Klum ist erfolgreich im Model-Business

Leni Klum macht inzwischen selbst Karriere. Sie feierte unter anderem Auftritte bei "Germany's next Topmodel". Bereits im Alter von 16 Jahren unternahm sie zuvor ihre ersten Schritte in der Modelbranche. An der Seite von Mutter Heidi stand sie Ende 2020 erstmals für das Cover der deutschen "Vogue" vor der Kamera. Es folgten schnell Solo-Titel für das "Hunger Magazine" und die "Glamour", im August 2021 schritt sie in Venedig für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Gemeinsam mit ihrer Mutter hat sie zudem bereits mehrere Lingerie-Kampagnen absolviert. Neben dem Modeln baut sie sich außerdem ein zweites Standbein auf: Leni Klum studiert seit ihrem Highschool-Abschluss im Jahr 2022 Innenarchitektur an einer Universität in New York City.