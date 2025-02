Ein modisches Must-Have Der Blazer für den Winter 2025: So trägt man das Trendstück

Schauspielerin Ali Larter führt die Eleganz eines Blazers vor (noe/spot)

SpotOn News | 01.02.2025, 14:45 Uhr

Ein Blazer ist mehr als nur ein Kleidungsstück. Er ist ein vielfältiges modisches Statement, das von Eleganz und Lässigkeit sprüht. Doch wie kombiniert man den Trend im Winter und welche verschiedenen Modelle bieten sich an?

Die winterliche Mode kann schnell eintönig und abwechslungslos werden. Die Garderobe muss auf die kälteren Temperaturen umgestellt werden und damit treten die zahlreichen sommerlichen und bunten Outfits in den Hintergrund. Doch kaum ein Kleidungsstück ist so vielseitig wie der Blazer und auch im Winter gibt es zahlreiche Styling-Optionen für das Trendstück.

Ein Must-Have für den Winter 2025

Der Blazer ist zwar keine modische Neuheit, doch auch im Winter 2025 gehört er in jeden trendigen Kleiderschrank. Neben den vielen Wollpullovern, Strickjacken und Hoodies, die in der kalten Jahreszeit täglich getragen werden, bietet ein Blazer eine willkommene Abwechslung.

Doch nicht nur das: Er ist zudem elegant, zeitlos und ein wahrer Modeklassiker. Zugleich kann er durch lässige Kombinationen im Alltag getragen und zahlreich kombiniert werden. Praktikabel ist er auch und richtig getragen hält er sogar warm.

Das ganze Jahr über lassen sich Blazer stilvoll tragen, doch insbesondere im Winter sind sie ein wahrer Allrounder und Must-Have jeder Garderobe.

70er Jahre Flair mit dem Cord-Blazer

Wer eine Reise in die Vergangenheit machen möchte, trifft mit einem Cord-Blazer in jedem Fall die richtige Wahl. Mit dem Stoff wird man in die 70er Jahre zurücktransportiert und sorgt damit für eine unerwartete Abwechslung. Das etwas ungewöhnliche Material ist vornehmlich für den Winter bestens geeignet. Aufgrund seiner Dicke hält es warm und mit dunklen Farben kann reichlich Vielfalt geschafft werden. Gestylt mit einem Oversized-Mantel und einem passenden Schal, kommt so der perfekte Winter-Look zustande.

Ein Oversized-Blazer für den lässigen Alltag

Ob auf dem Weg zu einer Workout-Stunde, ins Büro oder einem Treffen unter Freunden: Mit einem gut kombinierten Oversized-Blazer können keine Fehler begangen werden. Getragen mit einer engeren Hose und einem ebenfalls anliegenden Shirt unter dem Blazer ist ein lässiger Look kreiert, der vielfältig eingesetzt werden kann. Mit dem eleganten Kleidungsstück können alltägliche Outfits stilvoll aufgewertet werden, ohne den Rahmen zu sprengen. Ein Beispiel hierfür liefert die schwedische Influencerin Matilda Djerf, die des Öfteren einen Blazer in ihre Garderobe einbaut.

Die Blazer für schicke und festliche Anlässe

Zwar bleibt der Oversized-Blazer ein wahrer Klassiker unter den Kleidungsstücken, doch insbesondere in den vergangenen Jahren hat sich ein weiteres Modell herausgebildet: der sogenannte Crop-Blazer. Hierbei handelt es sich um eine kürzere Version des Trendstücks. Sie gibt einem Look mehr Silhouette und ruft nochmal andere Kombinationsmöglichkeiten hervor. Vor allem für die Arbeit oder besondere Anlässe darf diese Art des Blazers nicht unbeachtet bleiben. Mit einer schicken Anzughose lässt sich der Crop-Blazer beispielsweise ideal tragen. Alternativ erzeugt er in Kombination mit einem Rock, hohen Stiefeln und einem Mantel das Abbild von Eleganz. Das bewies beispielsweise das Model Hailey Bieber in einem ihrer Instagram-Beiträge. Der braune kurze Blazer mit dem gleichfarbigen Rock und der schönen Knopfleiste ist ein Look zum Nachmachen.

Ein weiteres Modell, das für festliche Anlässe geeignet ist, ist der Smoking-Blazer. Mit diesem Stück stellt man sein Stilbewusstsein unter Beweis und sticht auf einer Party heraus. Getragen mit einem Midirock und einem Top, ist der Look für jede winterliche Feier vervollständigt.

Video News

Ein doppelreihiger Blazer für den zweifachen Effekt

Nur eine Knopfleiste ist zu wenig? Die geschmackvolle Silhouette eines doppelreihigen Blazers bietet hier die Lösung. Die beiden Knopfreihen nebeneinander sind ein wahrer Blickfang und eröffnen Türen für weitere stylische Blazer-Looks. Mit einer simplen Bluse darunter kann das Potenzial des doppelreihigen Blazers vollkommen ausgeschöpft werden. Ob im Büro oder bei einem Dinner-Date: Hiermit kann beeindruckt werden.