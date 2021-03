Der Bohlen-Kult hat ein Ende: Warum der Dominator gehen musste

11.03.2021 21:15 Uhr

Dieter Bohlen verlässt nach fast 20 Jahren DSDS und auch beim RTL-"Supertalent" soll der 67-Jährige nicht mehr der Dominator hinterm Jurypult sein. Über die wahren Gründe wird spekuliert. Dabei war das Bohlen-Aus doch absehbar.

In einem überraschenden Statement seitens des Senders hieß es am heutigen 11. März: „Ab der kommenden Staffel (Ausstrahlung 2022) wird DSDS seine Fans erstmals nach fast 20 Jahren mit einer komplett neu besetzten Jury begeistern. Dieter Bohlen übergibt das Kommando am Jurypult nach der aktuellen Staffel an starke Nachfolger.“

Für Branchenkenner ist die Ablösung Bohlens derweil überhaupt keine Überraschung. Für den Kölner Kreativsender möglicherweise sogar eine Erlösung. Seit Jahren befinden sich die Quoten der immer zäher daherplätschernden Castingshow im Sinkflug. „Es stand doch schon länger die Frage im Raum, für wie lange man eigentlich Bohlen bei RTL noch einen Freifahrtsschein ausstellen will“, so ein TV-Insider zu klatsch-tratsch.de. „Es war doch offensichtlich, dass die zumeist jährlich ausgetauschten Jury-Mitglieder nur Staffage und Bohlens Beiwerk waren.“

Zum Amtsantritt von Tewes wird durchgewischt

Das für die Öffentlichkeit plötzliche Ende der Bohlen-Show fällt nicht zufällig in den Antrittsbeginn von Henning Tewes (48), seit 1. März Geschäftsführer bei Europas größten Privatsender. Sein Statement in der heutigen Presseerklärung ist ein deutliche Ansage: Schluss mit dem Personenkult! „Mit einer komplett neuen Jury wird DSDS frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern.“

Ein RTL-Mitarbeiter will der Bild-Zeitung weiteren Hintergründe übermittelt haben: „Sein Vertrag lief zwar aus, aber der wurde jedes Jahr aufs Neue verlängert. Das war eigentlich Usus. Jetzt wollte Bohlen auch weitermachen, aber man wollte ihn eben nicht mehr. Die Entscheidung gegen Bohlen ein einschneidender Schritt. Auch ein Dieter ist irgendwann obsolet. Das Format konnte nicht mehr von ihm profitieren. Das Gegenteil ist schon in den letzten Jahren der Fall gewesen.“

Bohlen hat DSDS geprägt und nicht umgekehrt

Fakt ist: Dieter Bohlen hat seit 2002 und seit 2007 die Marken „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ dominiert und geprägt wie kein anderer. Doch er hat nicht nur den beiden Shows (s)ein Gesicht gegeben und seinen Stempel aufgedrückt, sondern vor allem sich selber profilieren können. Nicht zuletzt konnte er immer auch seine mehr oder weniger gelungenen Songs für die Finalisten unterbringen, an denen er sich dumm und dämlich verdienen konnte. Schließlich machte der Sender auch noch kräftig Werbung dafür!

Nachdem sich Dieter Bohlen jahrelang ungestraft über Kandidaten lustig machen durfte, war die Luft bei dem Produzenten allerdings auch raus, nachdem auch bei DSDS eine Kultur des Respekts gegenüber den Kandidaten nach unzähligen Beschwerden und juristischen Auseinandersetzungen gepflegt werden musste. Unvergessen hämische Entgleisungen, Bloßstellungen und Beleidigungen wie diese:

„Ich finde die Optik eine Katastrophe.

Du siehst nicht aus, wie man sich einen Popstar vorstellt.

So in C&A-Winterklamotten von vor drei Jahren.“ „Da ist die Frage: Wo hört der Gesang auf

und wo fängt die Straftat an?“ „Du hast keinen Starappeal. Du hast nix.

Am liebsten würde ich dir ’nen Euro geben. Das ist alles Mitleid.“

DSDS: Quoten sinken und sinken

Natürlich darf man die sinkenden Quoten nicht Bohlen ankreiden. Deutschland ist einfach durchgecastet, auf der verzweifelten Suche nach Talenten hat man in den letzten Jahren junge Leute nicht nur aus den Nachbar-Ländern herbeigekarrt. Und: das immer gleiche Procedere mit einer Mischung aus Hobby-Sängern und wahren Talenten seit fast zwei Jahrzehnten ist einfach durch. Auch war offensichtlich, dass manche Auftritte gescriptet waren, um den für die Show wichtigen Talk Of the Town zu inszenieren.

DSDS wird es ohne Bohlen nicht einfacher haben. Der Marke fehlt das Gesicht, das sie geprägt hat. RTL hätte schon vor Jahren handeln müssen.

1. Staffel 2002/2003: 9,48 Mio

2. Staffel 2003/2004: 4,92 Mio

3. Staffel 2005/2006: 6,07 Mio

4. Staffel 2007: 4,89 Mio

5. Staffel 2008: 5,04 Mio

6. Staffel 2009: 5,68 Mio

7. Staffel 2010: 6,51 Mio

8. Staffel 2011: 6,17 Mio

9. Staffel 2012: 5,19 Mio

10. Staffel 2013: 4,17 Mio

11. Staffel 2014: 4,21 Mio

12. Staffel 2015: 4,03 Mio

13. Staffel 2016: 4,10 Mio

14. Staffel 2017: 3,64 Mio

15. Staffel 2018: 3,70 Mio

16. Staffel 2019: 3,78 Mio

17. Staffel 2020: 3,56 Mio

18. Staffel 2021: bislang ca. 3,20 Mio

