Der Countdown läuft: Hilaria Baldwin zeigt ihren großen Babybauch

Hilaria Baldwin hält ihre Follower über die Schwangerschaft auf dem Laufenden. Im neuesten Post zeigt sie, wie groß der Babybauch schon ist.

Yogaexpertin Hilaria Baldwin (36) und ihr Ehemann, Hollywood-Star Alec Baldwin (62), erwarten in diesen Tagen die Geburt ihres fünften Kindes. Wie es um die Schwangerschaft steht – und über den Alltag der Großfamilie im Lockdown -, darüber hält sie ihre Follower via Instagram auf dem Laufenden. „Das Baby wächst… und senkt sich!“, kommentiert sie in ihrem neuesten Post ein Spiegel-Selfie. Zu sehen ist ihr seitlich gedrehter Körper mit großem Babybauch in schwarzer Unterwäsche.

Etwas überraschend sind die Spekulationen der Follower, ob es wohl ein Junge oder ein Mädchen werde. Denn nach zwei Fehlgeburten binnen weniger Monate zählt für die Baldwins sicher nur, dass das Kleine gesund und munter das Licht der Welt erblickt.

Große Hoffnung nach zwei Fehlgeburten

Dass nach zwei dramatischen Fehlgeburten wieder ein Baby unterwegs ist, hatte Hilaria Baldwin Anfang April 2020 mit einem Video bekanntgegeben. Darin ist zu sehen, wie sie ein Ultraschallgerät an den Bauch hält – zu hören sind die Herztöne des Ungeborenen. „Ton an… Ich überlasse das Sprechen dem Baby, denn mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie wir uns durch diesen Ton fühlen“, schrieb sie dazu.

Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, denn Ende April 2020 schrieb sie ihren Followern: „An alle, die sich fragen, wie weit ich schon bin: Wir haben die Hälfte geschafft!“

Hilaria und Alec Baldwin sind seit 2011 ein Paar, seit 2012 verheiratet und haben bereits vier gemeinsame Kinder: Carmen (6), Rafael (5), Leonardo (3) und Noch-Nesthäkchen Romeo (2). Alec Baldwin hat zudem aus der Ehe (1993-2002) mit Kim Basinger (66) Tochter Ireland Baldwin (24).

