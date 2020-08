18.08.2020 13:51 Uhr

„Der Deutsche Comedypreis“: Das sind die Neuerungen in diesem Jahr

Neues Jahr, neuer Sender, neue Kategorien: Beim "Deutschen Comedypreis" soll sich 2020 einiges ändern. Ein kurzer Überblick.

In diesem Jahr wird sich einiges beim „Deutschen Comedypreis“ ändern. Der Award wird nicht nur bei einem anderen Sender ausgestrahlt, auch in zwei neuen Kategorien können Freunde heimischer Comedy abstimmen.

Im Juni wurde bereits bekannt, dass „Der Deutsche Comedypreis“ 2020 nicht mehr bei RTL, sondern in Sat.1 zu sehen sein wird. Nun hat der Sender erste Einzelheiten zur Ausstrahlung bekanntgegeben. Der Award wird am Freitag, 02. Oktober 2020, live ab 20:15 Uhr in Sat.1 verliehen.

Diese Kategorien gibt es

Ab Anfang September können Fans in insgesamt neun Kategorien für ihre Favoriten abstimmen. In der Publikumswahl stehen die „beste Comedy-Show“, die „beste Comedy-Serie“, die „beste Satire-Show“, der „beste Komiker“, die „beste Komikerin“, der/die „beste Newcomer/beste Newcomerin“ und die beste „Sketch-Comedy“.

Neu hinzu kommen die Kategorien „Bester Comedy-Podcast“ und „Beste Moderation“. Zur Wahl werden neben klassischen TV-Sendungen und -Komikern auch digitale Formate und vor allem durch das Netz bekannte Komiker stehen.

„Der Deutsche Comedypreis“ wird seit mehr als 20 Jahren verliehen. Im vergangenen Jahr wurde Luke Mockridge (31) als „bester Komiker“ ausgezeichnet. Zur „besten Comedy-Show“ wurde „PussyTerror TV“ mit Carolin Kebekus (40) gewählt.

(wue/spot)