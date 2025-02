Abos, Raubkopien und Kulturflatrate Netflix erhöht die Preise: Kostet der ganze Streaming-Spaß zu viel? In den USA dreht Netflix an der Preisschraube und auch in Deutschland ist kostenpflichtiges Videostreaming nicht gerade günstig. Hunderte Euro lassen sich im Jahr zusammen für Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ ausgeben. Wo soll das hinführen?