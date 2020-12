11.12.2020 11:17 Uhr

Der Kardashian-Clan unterzeichnet einen neuen TV-Deal

Es geht weiter mit den Kardashians im TV. Wie der Clan bekannt gab, werden neue Inhalte ab dem kommenden Jahr bei den Disney-Streamingdiensten Hulu und Star zu sehen sein.

Nach dem Deal ist vor dem Deal! Seit rund drei Monaten steht fest, dass die seit 2007 laufende Reality-TV-Show „Keeping Up With the Kardashians“ 2021 beim US-Sender E! eingestellt werden wird. Doch bislang war unklar, wie und ob es für die Kardashians im TV weitergehen wird. Jetzt gibt es die Antwort: Ein mehrjähriger Exklusivvertrag mit dem Disney-Streamingdienst Hulu wird frisches Geld in die Kassen des Kardashian-Jenner-Clans spülen. Das bestätigte nach ersten Medienberichten mittlerweile auch das Familien-Oberhaupt Kris Jenner (65) via Twitter.

„Ich freue mich, eine mehrjährige Partnerschaft mit Hulu und Star zu verkünden“, so Jenner. Star ist der noch nicht gelaunchte, internationale Ableger des US-Dienstes Hulu, der von Disney+-Kunden außerhalb der Vereinigten Staaten gesehen werden kann. Auch Khloé (36) und Kourtney Kardashian (41) gaben die Vereinbarung auf ihren Accounts bekannt, allerdings ohne weiterführende Kommentare. Welche Serien oder Shows produziert werden, ist bislang noch unklar. Erste neue Inhalte werden von den US-Medien allerdings erst Ende nächsten Jahres erwartet.

Excited to announce our new multi year partnership with Hulu and Star and what’s to come in 2021 @hulu — Kris Jenner (@KrisJenner) December 10, 2020

(dr/spot)