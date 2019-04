Der Kardashian-Jenner-Clan: Alle auf einem Bild vereint

Samstag, 27. April 2019 19:20 Uhr

Na, wer hätte das gedacht: Der gesamte Kardashian-Jenner hat es einrichten können (fast) komplett geschlossen an einem Ort zu sein. Und das trotz extrem vollen Kalendern. So sendete Kendall Jenner (23) einen intimen Gruß an die Fans.

Kendall, die noch als einzige der Kardashian-Jenner-Schwestern kinderlos ist, teilte nun einen Schnappschuss auf dem die ganze Familie – sichtlich vergnügt – einen schönen Tag genießt. Der Einzige, der fehlt ist Rob Kardashian, der sich auffallend lange nirgendwo mehr hat blicken lassen.

Quelle: instagram.com

Dafür zeigte sich der Rest gut gelaunt – inklusive Kanye, der mit den Kindern am herumtollen war. Auch Kendall nutzte diesen Anlass, um der Presse und den ständigen Schwangerschaftsgerüchten einen kleinen Seitenhieb zu verpassen. So postete sie zusätzlich zu diesem kinderreichen Bild ein Meme, mit dem sie scheinbar klar stellen will, dass sie vorerst keine Kinderpläne hat.

Ja, wir haben verstanden und freuen uns über diesen schönen und tatsächlich authentischen Schnappschuss.