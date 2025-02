Sechs neue Folgen angekündigt „Der Lehrer“: Hendrik Duryn feiert Comeback als Stefan Vollmer

SpotOn News | 13.02.2025, 11:26 Uhr

Hendrik Duryn kehrt mit seiner Paraderolle zurück. Der Schauspieler wird in neuen Folgen von "Der Lehrer" wieder zur beliebten Serienfigur Stefan Vollmer.

Fans von Hendrik Duryn (57) aufgepasst: Der Schauspieler kehrt endlich in seiner beliebtesten Serienrolle zurück! In Staffel neun von "Der Lehrer" übernahm Simon Böer (50) die Hauptrolle in der RTL-Serie, danach wurde das Format abgesetzt. Wie "RTL.de" jetzt überraschend berichtet, feiert der Original-Vollblutlehrer Stefan Vollmer sein Comeback.

Dieser ließ eigentlich die Georg-Schwerthoff-Gesamtschule hinter sich und wollte neu anfangen. In den neuen Folgen soll die Frage geklärt werden, wie es ihm nach dem Tod von Karin Vollmer ergangen ist. In seiner letzten Staffel konnte er sich noch nicht auf eine neue Frau einlassen. Die neue Staffel mit sechs Episoden soll bei RTL und auf RTL+ laufen.

Die erste Staffel von "Der Lehrer" wurde 2009 gezeigt, ab 2013 folgte jedes Jahr eine weitere. In Folge drei von Staffel neun verabschiedete sich Vollmer und Simon Böer als David Ritter übernahm. Die letzte Folge der Serie flackerte am 8. April 2021 über den Bildschirm. Zur Absetzung hieß es damals im April 2021 in einem Sender-Statement: "Langlaufende Serien haben es in dem fragmentierten und vielseitigen Angebot an starken Inhalten immer schwerer." Der Zeitpunkt sei daher nun gekommen, sich "vom 'Lehrer' zu verabschieden".

Dass Hendrik Duryn ein Comeback als "Der Lehrer" nicht ausschließt, bestätigte er bereits im Januar 2023 im Interview mit spot on news. Der Abschied sei "sehr schmerzvoll" gewesen, er vermisse die Rolle und könnte sich eine Rückkehr "unbedingt" vorstellen.

Neuer Fall als Tjark Wolf

Am 18. Februar ist Hendrik Duryn erst einmal noch in einer neuen "Dünentod"-Ausgabe als Hauptkommissar Tjark Wolf zu sehen, die gleichzeitig der Abschied von Pia Barucki (34) als Hauptkommissarin Femke Folkmer ist (20:15 Uhr bei RTL, eine Woche vorab auf RTL+).

In "Tödliche Geheimnisse" (Romanvorlage: "Dünensturm") geht es um einen Mord eines zunächst Unbekannten. Femke Folkmer erkennt in ihm jedoch einen alten Freund aus Jugendtagen. Sein Tod, der offenbar im Zusammenhang mit einem nicht gemeldeten Einbruch steht, führt die Ermittler in die bessere Gesellschaft der kleinen Gemeinde Bülkersiehl.