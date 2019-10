„Der letzte Bulle“ im Koma und nun im Kino: Die ersten Bilder

Dass es ein Ableger einer deutschen Serie ins Kino schafft ist eher selten. „Der letzte Bulle“ ist so ein Fall. Die Serie bestand aus 60 Folgen in fünf Staffeln und lief von 2010 bis 2014 auf Sat.1. In der Hauptrolle eine Kerl wie ein Schrank: Henning Baum als Kommissar Mick Brisgau.

Im Film trifft Baum auf den einstigen Hollywood-Helden Ralf Moeller (60)! Die Herrschaften standen schon 2003 gemeinsam vor der Kamera – im RTL-Gladiatoren-Film „Held der Gladiatoren“. Welche Rolle Moeller in dem Krimi spielt ist noch nicht so ganz durchgesickert. Erzählt wird mit viel Humor, rasanter Action und jeder Menge Herz von Peter Thorwarth. Das ist über den Plot bekannt:

Darum geht’s

25 Jahre Koma liegen hinter dem knallharten Polizisten Mick Brisgau, als er in einer ihm unbekannten Welt erwacht. Alles ist neu, alles ist anders: Sein altes Team wird von einer Kommissarin geleitet, der raue Ton ist der Bürokratie gewichen, und seine ehemalige Freundin Lisa hat einen neuen Kerl.

Mit Andreas Kringge bekommt Mick den spießigsten Typen des Reviers als Aufpasser zur Seite gestellt, der sich zu allem Überfluss als neuer Mann an Lisas Seite herausstellt.

Das ungleiche Duo muss seine Rivalität hintanstellen, denn ein Maulwurf scheint in den eigenen Reihen zu sein. Gemeinsam müssen Brisgau und Kringge versuchen, miteinander statt gegeneinander zu arbeiten, und zusätzlich die Frage klären: Wer hat Mick vor 25 Jahren ins Koma befördert?

Kinostart ist am 9. November.