Anfang Oktober in Lesotho und Südafrika Wieder ohne Meghan? Prinz Harry plant wohl schon nächste Solo-Reise Lesotho hat bekannt gegeben, dass Prinz Harry im Oktober in dem afrikanischen Land erwartet wird. Doch von seiner Ehefrau Herzogin Meghan ist nicht die Rede. Bereits in der vergangenen Woche absolvierte der abtrünnige britische Royal eine Reihe an Terminen ohne sie.