Papst-Bruder Georg Ratzinger ist tot

Georg Ratzinger, der Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI. (93), ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Das erfuhr zunächst die Katholische Nachrichtenagentur aus Kreisen des Bistums Regensburg. Erst vor einigen Tagen erhielt Georg Ratzinger einen Besuch von seinem Bruder Joseph Ratzinger, der sich von ihm verabschieden wollte. Bereits damals hieß es, dass sich der ehemalige Leiter der Regensburger Domspatzen im Sterben befinde.

Enges Verhältnis

Zeit seines Lebens pflegte Georg Ratzinger ein enges Verhältnis zu seinem Bruder, mit dem er noch vor wenigen Tagen gemeinsam in seiner Wohnung in der Regensburger Luzengasse die Messe feierte. So sollen die beiden nahezu täglich mehrere Stunden telefoniert haben. Aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes von Georg Ratzinger sei dies in jüngster Vergangenheit allerdings leider nicht mehr möglich gewesen. Ratzinger war fast vollständig erblindet und bettlägerig.

