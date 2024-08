Er wollte Michael Corleone spielen „Der Pate 2“-Darsteller John Aprea mit 83 Jahren gestorben

John Aprea ist im Alter von 83 Jahren gestorben. (wue/spot)

SpotOn News | 18.08.2024, 18:58 Uhr

Der US-Schauspieler John Aprea ist tot. Der unter anderem aus dem Klassiker "Der Pate - Teil II" und der Serie "Full House" bekannte Darsteller wurde 83 Jahre alt.

Der langjährige US-Schauspieler John Aprea (1941-2024) ist tot. Er sei in seinem Zuhause in Los Angeles eines natürlichen Todes und umgeben von seiner Familie verstorben, wie das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf Apreas Manager berichtet. Auch das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" beruft sich in einer Meldung auf den Manager des Verstorbenen. Aufgrund unterschiedlicher Angaben ist unklar, wann Aprea genau gestorben ist. Es werden derzeit sowohl der 5. August als auch der 7. August als Todestag genannt.

John Aprea wollte Michael Corleone spielen

Seit den späten 1960er Jahren war Aprea in zahlreichen Film- und Serienrollen zu sehen. Sein Debüt gab er 1968 im Steve-McQueen-Klassiker "Bullitt". Es folgten unter anderem Engagements in "Das A-Team", "Ein Colt für alle Fälle", "Full House", "Melrose Place" und "Die Sopranos". In "Full House" verkörperte er den Vater von John Stamos' Figur Jesse.

Filmfans dürften Aprea vor allem aber als jüngeren Salvatore Tessio aus Francis Ford Coppolas (85) "Der Pate – Teil II" kennen. Dem Bericht zufolge bezeichnete Aprea diese Rolle als größten Erfolg seiner Karriere. Demzufolge habe der verstorbene Schauspieler ursprünglich für die Rolle des Michael Corleone im ersten "Der Pate"-Film vorgesprochen, die allerdings schließlich an Al Pacino (84) ging. Die Figur zählt zu den bekanntesten, die bisher von Pacino verkörpert worden sind.

Aprea hinterlässt dem Bericht des "Hollywood Reporter" zufolge unter anderem seine Ehefrau Betsy sowie seine Tochter Nicole.