31.08.2020 23:43 Uhr

„Der Prinz von Bel-Air“: Reunion-Special zum 30. Jubiläum

Im September ist es 30 Jahre her, dass "Der Prinz von Bel-Air" erstmals im TV zu sehen war. Dieses besondere Jubiläum soll mit einem Reunion-Special gefeiert werden.

Nach der gelungenen virtuellen Reunion Ende April kommt der gesamte Cast der Hit-Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“ bald erneut zusammen. In einem Special soll das 30. Jubiläum der Serie gefeiert werden. Das berichtet unter anderem das US-Branchenblatt „Variety“.

Neben Will Smith (51) werden auch Tatyana Ali (40), Karyn Parsons (53), Joseph Marcell (72), Daphne Maxwell Reid (72) und Alfonso Ribeiro (48) zu sehen sein. Das Ganze soll laut offizieller Beschreibung ein „lustiger und rührender Abend voller Musik, Tanz und Überraschungsgästen“ werden.

Gefilmt wird das Special am 10. September – genau an dem Tag, als die Sitcom das erste Mal über die TV-Bildschirme flimmerte. Ausgestrahlt wird die Sendung dann irgendwann Anfang Oktober beim Video-on-Demand-Dienstleister HBO Max.

Neuauflage als Drama geplant

Entwickelt wurde die Reunion von der Produktionsfirma Westbrook Studios von Will und seiner Frau Jada Pinkett Smith (48). Das gleiche Unternehmen plant außerdem eine Neuauflage der 90er-Jahre Sitcom – allerdings nicht als Comedy. Das Reboot soll zu einem ernsthaften Drama umgewandelt werden. Ob Will Smith selbst in der Drama-Version von „Der Prinz von Bel-Air“ mitspielen wird, wurde bislang weder bestätigt noch dementiert.

(rto/spot)