11.09.2020 08:00 Uhr

„Der Prinz von Bel-Air“-Stars sind wiedervereint

Vor 30 Jahren lief die erste Folge der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air". Das feierten die Stars der Serie nun gemeinsam, wie Will Smith zeigt.

Die Stars der Kult-Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“ (1990-1996) sind zusammengekommen, um das 30-jährige Jubiläum der Erstausstrahlung der Serie zu feiern. Auf Instagram zeigt Will Smith (51) ein Bild davon. Die Schauspieler feierten aber nicht nur gemeinsam, sie standen auch für ein Reunion-Special für HBO Max vor der Kamera, das noch im Herbst ausgestrahlt werden soll.

Auf dem Instagram-Schnappschuss zu sehen sind Smith und seine Co-Stars Tatyana Ali (41), Karyn Parsons (53), Joseph Marcell (72), Daphne Maxwell Reid (72) sowie Alfonso Ribeiro (48) und DJ Jazzy Jeff (55). Smith erinnerte in dem Post zudem an James Avery, der in der Serie Onkel Phil spielte. Avery starb 2013 im Alter von 68 Jahren.

Mit Janet Hubert versöhnt

Auf einem zweiten Foto, das Smith veröffentlichte, ist er mit Janet Hubert (64) zu sehen. Sie spielte in den ersten drei Staffeln der Show Smiths Serien-Tante, bevor sie 1993 durch Daphne Reid ersetzt wurde. Angeblich soll es vor dem Abschied von Hubert am Set zum Streit mit Smith gekommen sein. Auf Instagram ist davon nichts zu erkennen, die beiden Stars scheinen bestens gelaunt miteinander zu sprechen.

Entwickelt wurde die Reunion von der Produktionsfirma Westbrook Studios von Will und seiner Frau Jada Pinkett Smith (48). Das gleiche Unternehmen plant außerdem eine Neuauflage der 90er-Jahre Sitcom – allerdings nicht als Comedy. Das Reboot soll zu einem ernsthaften Drama umgewandelt werden. Ob Will Smith selbst in der Drama-Version von „Der Prinz von Bel-Air“ mitspielen wird, wurde bislang weder bestätigt noch dementiert.

(hub/spot)