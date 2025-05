Stars Der Sohn von Jessica Biel und Justin Timberlake will DJ werden

Jessica Biel and Justin Timberlake at Trolls Band Together Prem Hollywood Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 11:00 Uhr

Der Sohn von Jessica Biel und Justin Timberlake ist bereits „ein aufstrebender DJ“.

Die 43-jährige Schauspielerin und der 44-jährige Sänger haben die Söhne Silas (10) und Phineas (4) zusammen und sie gab zu, dass ihr ältester Junge bereits Anzeichen zeigt, dass er in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern treten und eine Karriere in der Kunst machen könnte.

Sie erzählte ‚E! News‘: „Mein Ältester hat definitiv ein gewisses Interesse an der Schauspielerei und Musik. Er bekommt gerade das nötige Selbstvertrauen, seine eigene Einstellung kommt zum Vorschein. Er ist ein aufstrebender DJ, er hat auf seiner eigenen Party zum zehnten Geburtstag aufgelegt. Er hat auf seiner Party aufgelegt, und es hat so viel Spaß gemacht. Er mischt Sachen von Jackson 5 bis Justin, Old-School-Sachen, Doo-Wop-Sachen, alles.“ Sie betonte jedoch, dass sie ihren Kindern nichts von ihrer eigenen Arbeit gezeigt hat. Jessica scherzte: „Meine Kinder haben nichts gesehen. Wenn ihre Freunde meine Sachen sehen, sollten ihre Eltern gefeuert werden. Sie sollten dieses Zeug nicht sehen!“

Jessica und Justin – die 2012 geheiratet haben – haben immer versucht, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, obwohl sie sich gelegentlich in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Kürzlich sagte sie dem Magazin ‚InStyle‘: „Es ist jedes Mal beängstigend. Aber es ist auch ihr Leben. Und so ist es eine wirklich knifflige Sache, herauszufinden, was angemessen ist.“ Die Schauspielerin betonte, dass sie ihre Söhne trotz gelegentlicher öffentlicher Auftritte nicht in die sozialen Medien einführen wolle. Was ihre Zukunft in der Unterhaltungsindustrie angeht, so hofft Jessica, dass sie bis zum Erwachsenenalter warten werden.