Musik ‚Der Song ist wirklich gut‘: Haim bestätigen Zusammenarbeit mit Stevie Nicks

Haim - 2024 Vanity Fair Oscar Party - © AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2025, 18:00 Uhr

Haim haben bestätigt, dass die Gerüchte über eine gemeinsame Aufnahme mit Stevie Nicks wahr sind.

Die Band – bestehend aus den Schwestern Danielle, Este und Alana Haim – darf zwar noch keine weiteren Details verraten, schwärmte jedoch von der Fleetwood-Mac-Ikone und auch von dem Song, den sie gemeinsame produzieren.

Alana sagte bei ‚Watch What Happens Live‘ zu Andy Cohen: „Wir dürfen nicht viel sagen, aber was wir sagen können, ist: Stevie Nicks ist der großartigste Mensch auf diesem Planeten.“ Danielle fügte hinzu: „Und der Song ist wirklich gut.“ Die Gerüchte um eine Zusammenarbeit halten sich seit Jahren. Bereits 2018 standen Haim mit Stevie Nicks auf der Bühne und performten gemeinsam ‚Rhiannon‘ beim MusiCares-Konzert.

Die ‚Edge of Seventeen‘-Sängerin äußerte sich kürzlich lobend über die Band und meinte, Haim hätten gut zu Fleetwood Mac gepasst. Im ‚GQ‘-Magazin sagte sie: „Es beginnt mit Danielles Stimme – sie ist einfach atemberaubend. Sie ist das erste Teil des Puzzles, aber dann kommen Este und Alana mit der Percussion dazu und machen daraus rhythmische Meisterwerke.“ Stevie ergänzte, dass die drei Schwestern – die diesen Monat ihr neues Album ‚I Quit‘ veröffentlicht haben – „definitiv alle bei Fleetwood Mac hätten mitspielen können.“