Der vorletzte Wunsch-Krimi ist „Tatort: Mord auf Langeoog“

Der Wunsch-Krimi am Sonntag ist "Tatort: Mord auf Langeoog". Eigentlich ist Kommissar Falke nur bei Freunden zu Besuch, doch dann passiert ein Mord...

„Tatort: Mord auf Langeoog“ (2013) mit Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 53) und seiner früheren Kollegin Katharina Lorenz (Petra Schmidt-Schaller, 39) ist der vorletzte Gewinner des Sommerpausen-Votings. Auf Wunsch der Zuschauer wird der Krimi am Sonntag (23. August) um 20:15 Uhr im Ersten wiederholt.

Darum geht’s im „Tatort: Mord auf Langeoog“

Ein brutaler Mord erschüttert die Idylle der kleinen Nordseeinsel Langeoog: eine Tote in den Dünen, neben ihr ein verstörter, blutverschmierter Teenager. Florian (Leonard Carow) ist der jüngere Bruder von Mimi (Laura Tonke), die zusammen mit Kommissar Falkes altem Freund und Ex-Kollegen Jan (Sebastian Schipper) und dem gemeinsamen Baby in ihre ostfriesische Heimat gezogen ist.

Falke, der auf der Insel eigentlich nur ein paar Tage ausspannen wollte, gelingt es, mit dem verwirrten Jungen am Tatort zu sprechen. Ist Florian Täter oder Opfer? Für die zuständigen Kollegen der Auricher Mordkommission und deren Leiterin Christine Brandner (Nina Kunzendorf) ist der Fall dagegen klar…

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Denn der Fall behandelt ein Thema, dass immer noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist: Wie gehen wir mit psychisch labilen Mitmenschen um, beziehungsweise mit der Unsicherheit und Angst, die deren Verhalten bei uns auslöst? Bislang gibt es diejenigen, die sich damit mehr oder weniger freiwillig auseinandersetzen mussten, weil jemand in der Familie betroffen ist, und diejenigen, die davon vielleicht mal in der Zeitung gelesen haben. Anderes, nicht minder dramatisches Thema: K.o.-Tropfen!

Falke und Lorenz (von 2013 bis 2015 „Tatort“-Kommissarin) haben ihren holprigen Start in diesem ihrem zweiten Fall überwunden und landen diesmal sogar im Bett. Lässig anzusehen sind sie aber auch bei den Ermittlungen, denn die Ausstatter haben jede Menge nordischen Schick einfließen lassen: Lederjacken, Parker, Norwegerpullis soweit das Auge reicht.

Apropos, die Landschaft auf der Insel im Wattenmeer ist nicht nur unheimlich schön, sie bietet auch viel Platz für unheimliche Begegnungen. Freuen dürfte viele dagegen das Wiedersehen mit Schauspielerin Nina Kunzendorf in einer Kommissarinnenrolle. Von 2011 bis 2013 ermittelte sie als Kommissarin Conny Mey in den Frankfurt-„Tatorten“.

Wunsch-Wiederholungen zum 50-jährigen Jubiläum

Nach der Ausstrahlung am Sonntag stehen die verbliebenen Krimis letztmals im Voting bereit. Abgestimmt werden kann ausschließlich online. Die letzte Wunsch-„Tatort“-Wiederholung im Rahmen der Sommerpause und anlässlich des 50-jährigen Jubiläums läuft am 30. August. Die erste neue Erstausstrahlung steht für den 6. September an. Die Kommissare Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln dann im Austro-Krimi „Pumpen“.

