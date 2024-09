Er will wieder Wiesn-Luft schnuppern Bill Kaulitz: Darum liebt er das Oktoberfest so sehr Bill Kaulitz besuchte im letzten Jahr zum ersten Mal das Oktoberfest in München – und sorgte auch gleich für massig Schlagzeilen. Trotzdem hat der Tokio-Hotel-Sänger eine echte Liebe für das größte Volksfest der Welt entwickelt.