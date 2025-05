Stars Der ZDF-Fernsehgarten muss dieses Wochenende kürzer ausfallen

Cardinal Robert Francis Prevost new pope LeoXIV - Sept 2023 - Vatican - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2025, 14:00 Uhr

Aufgrund einer Sondersendung wird die beliebte Show zwangsweise gekürzt.

Aufgrund einer Sondersendung beginnt der ZDF-Fernsehgarten dieses Wochenende erst um 12:30 Uhr.

Moderatorin Andrea Kiewel hatte bereits am vergangenen Wochenende angekündigt, dass die nächste Ausgabe der beliebten Sommershow um dreißig Minuten gekürzt wird. Grund dafür ist die Heilige Messe in Rom, in der der neue Papst Leo XIV in sein bedeutendes Amt eingeführt wird. Selbstverständlich will auch das ZDF über diese Zeremonie berichten, weshalb der Fernsehgarten und seine Fans ausnahmsweise das Nachsehen haben müssen.

Das Zweite wird die Amtseinführung des neuen Pontifex live im Fernsehen zeigen und außerdem auf seinem Onlineportal streamen. Über die kommende Übertragung steht zu lesen: „Mit einer Heiligen Messe wird Papst Leo XIV. feierlich in sein Amt eingeführt. Wie schon bei der Beerdigung von Papst Franziskus werden viele hochrangige Politikerinnen und Politiker erwartet.“ Dass Andrea Kiewel am kommenden Sonntag (18. Mai) eine halbe Stunde weniger arbeiten muss, scheint der langjährigen Fernsehgarten-Gastgeberin derweil nichts auszumachen. „Nächsten Sonntag fangen wir ausnahmsweise erst um 12.30 Uhr an. Da findet vorher nämlich etwas sehr, sehr Wichtiges statt“, kündigte sie vergangenen Sonntag typisch gut gelaunt an und stellte klar: „Erst Rom, dann Mainz.“