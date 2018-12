Deshalb hat der Kardashian-Clan Angst vor Lamar Odom

Montag, 3. Dezember 2018 22:35 Uhr

Khloe Kardashian (34) war sieben Jahre mit Lamar Odom (39) verheiratet, in denen er viele und tiefe Eindrücke über die Familie seiner nun Ex-Frau bekommen hat. Und genau das könnte nun ein Problem für die berühmte Familie werden. Denn Khloe’s Ex plant ein Enthüllungsbuch, das so manch schmutziges Geheimnis ans Licht bringen könnte.

Gegenüber dem Magazin “Life&Style” sagte ein Insider: „Lamar kennt nicht nur die dunkelsten Geheimnisse von Khloe. Er könnte hunderte Seiten über die schmutzigen Geschichten von Kris (63), Kim (38), Kourtney (39) und Rob (31) schreiben.” Laut dem Insider liegen die Nerven der gesamten Kardashian Familie nun blank.

Quelle: instagram.com

Das Buch könnte für Ärger sorgen

Insbesondere Khloe soll große Angst vor dem haben, was der Basketballer in seinem Buch so alles schreiben könnte. Aber auch ihre Mutter Kris Jenner ist in großer Sorge, denn Lamar könnte mit einigen Enthüllungen einen Keil zwischen die Familie treiben. Bisher hielt Kris nämlich vor Khloe geheim, dass sie auch nach der Trennung von Khloe und Lamar noch Kontakt zu dem 39-Jährigen hielt.

Quelle: instagram.com

Das sagt Lamar

Lamar Odom sagte über das Buch bis jetzt nur, dass er darin einen ehrlichen Einblick in sein Leben geben möchte und die Geschichten, die über ihn kursieren, aus seiner Sicht erzählen will. Sicher wird er sich die Chance nicht entgehen lassen, auch ein paar kleine und große Geheimnisse des Kardashian-Jenner-Clans preis zugeben. Das Buch soll übrigens ab Februar 2019 auf den Markt kommen.